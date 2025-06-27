出磺坑歷建活化利用邁出大步 微光之丘文旅一館今開幕

苗栗縣公館鄉出磺坑「6號處長宿舍」等3棟歷史建築委由「微光之丘」文旅營運團隊經營旅宿，今天下午開幕營運；出磺坑開採油礦歷經清朝、日治、二戰後迄今，不但擁有豐富的文化資產及老油人的生命記憶，縣府爭取文化部「再造歷史現場」等計畫，並與中油合作，希望礦區內的歷史建築活化，結合後龍溪對岸「客家文學花園」打造苗栗觀光新亮點。

苗栗縣文化觀光局指出，出磺坑擁有全世界第二座、東亞第一座油井，區內文化資源豐富，已有十多棟日式建築登錄為苗栗縣歷史建築並完成修復工程，全區也是縣內公告登錄的「文化景觀區」。

中油參與再造歷史現場計畫，園內的歷史建築群推動活化再利用，包括6號處長宿舍、4號宿舍與南寮13號宿舍（含公共澡堂）三大空間，重新賦予文化旅宿與地方展演功能，盼打造一處融合歷史記憶、自然景觀與文學氛圍的文化創生場域，現已委由「微光之丘」文旅營運團隊經營旅舍。

其中6號宿舍已取得民宿資格，今天下午率先開幕，另外4號宿舍與南寮13號宿舍仍在辦理民宿申請流程，未來將陸續加入營運。

營運業者賴世若指出， 6號處長宿舍（微光之丘文旅一館）是當年礦區最高級別的官舍，現規畫為主題旅宿與獨立書店「栗社」，將導入書寫、展覽、走讀與講座，形成知性與感性兼具的旅遊體驗；4號宿舍（微光之丘文旅二館）保留5戶連棟形式與日式風貌，結合文化駐村、青年住宿、導覽活動及體驗式教育，盼成為青年旅行者的友善據點； 13號宿舍（出雲行旅）結合南寮自然環境，將打造以「山野靜心」為主題的慢旅空間，作為藝術療癒及自然生態體驗場所。

除提供旅宿服務外，並將推動文學展覽、步道導覽、客家茶席、農創餐飲、油礦與樟之細路體驗等，透過文化策展與地方參與，強化社區連結與觀光效益，要成為苗栗文資活化與地方創生的重要範例。

苗栗縣長鍾東錦、文觀局長林彥甫下午參加微光之丘文旅一館開幕剪綵，期待園區的歷史建築都能活化保存利用，並結合客家文學花園的新風貌，為苗栗觀光再添新亮點。

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