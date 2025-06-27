家暴目睹兒成長受影響 婦團籲大眾成為「友善路人甲」

家庭暴力發生時，若有未成年孩子目睹，恐影響身心、人際關係。婦團今天表示，衛福部家暴通報案件連年增加，第三者介入可減少暴力發生與嚴重度，呼籲大眾成為「友善路人甲」。

每年6月為「家庭暴力防治月」，婦女救援基金會今天邀請人氣男團FEniX擔任公益大使召開記者會，並傳遞「友善路人甲」理念，籲社會大眾攜手守護每名在暴力陰影下成長的孩子。

依據衛生福利部統計，家庭暴力通報案件被害人從109年11萬4381人、110年11萬8532人、111年12萬3741人、112年13萬2147人，至113年已達13萬8859人。

婦援會表示，家庭暴力每年增加通報人數，雖然無法確認台灣的家庭暴力案件變嚴重，但可以確認願意通報和求助人數增加，而通報案件中，又以婚暴/同居暴力占多數4成以上，當此類型暴力發生時，若有未成年孩子，極可能目睹到肢體、精神、經濟等暴力對待行為。

婦援會執行長杜瑛秋表示，目睹家暴兒少是指未滿18歲、直接或間接見證家庭暴力發生的兒童與少年，雖未遭受直接傷害，卻長期處於恐懼、高壓、甚至自責的情緒之中，對心理與人格發展通常會造成深遠影響。

實務與研究也都顯示，目睹家暴的孩子容易出現焦慮、退縮、憂鬱等情緒困擾，甚至影響日後身心、人際關係與生活適應。

杜瑛秋說，當暴力事件發生醞釀或發生時，有第三者的介入協助可以減少暴力發生與嚴重度，進而協助受暴或目睹暴力兒少，減少造成創傷影響。

婦援會呼籲，社會大眾應共同關注家庭暴力議題，當暴力即將或正在發生時，發揮「友善路人甲」精神及早介入，並透過制度性支持與資源連結，為每個孩子撐起一個安全的成長環境。

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