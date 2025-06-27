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影／100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 明起萌翻華山

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。記者林俊良／攝影

由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。藤子·F·不二雄的二女兒、現任藤子工作室社長勝又日子今天也現身特展現場，期待民眾一起回憶經典，感受哆啦A夢的魅力。

此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，包括首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。

「漫畫單行本展區」挑選出5幕經典漫畫場景，透過放大比例與立體化設計生動呈現，讓觀眾彷彿在現場被照射了哆啦 A 夢的縮小燈，走進巨型漫畫書世界。「黑白作品展區」更展出了17幅珍貴的藤子·F．不二雄老師黑白漫畫復刻原畫，細膩的線條記錄著不同年代的畫風演變及《哆啦A夢》多樣的藝術風格。展場中更可看到大雄的房間打造成一個舒適的漫畫閱讀空間，房間中央的哆啦 A 夢愜意地躺在巨大銅鑼燒上，邀請觀眾一同放鬆欣賞，讓不同世代的觀眾重新感受漫畫所傳遞的溫度與連結。

特展還有藤子·F·不二雄老師的1:1等比例工作桌復刻再現！特展中將完整呈現傳奇漫畫家的創作空間—「藤子·F·不二雄老師工作桌」，展區以 1:1 比例復刻老師的工作室實景，書桌上將擺放鋼筆、原稿紙、墨水、羽毛刷等慣用繪圖工具複製品。透過這些細節，讓觀眾得以一窺老師的創作日常，親身感受創作背後的故事。

由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。展區前12公尺高的巨型哆啦A夢充氣玩偶，和漫畫中主要角色受到粉絲的熱烈喜愛，紛紛拍照打卡。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。展區前12公尺高的巨型哆啦A夢充氣玩偶，和漫畫中主要角色受到粉絲的熱烈喜愛，紛紛拍照打卡。記者林俊良／攝影
《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。今天開展前記者會，哆啦 A 夢、大雄、靜香、胖虎、小夫，五位主要角色人偶出場搶先亮相與現場來賓互動。記者林俊良／攝影
《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。今天開展前記者會，哆啦 A 夢、大雄、靜香、胖虎、小夫，五位主要角色人偶出場搶先亮相與現場來賓互動。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山盛大開展。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山盛大開展。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影
《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。。此次展覽周邊，獨家開發台北站限定商品，粉絲驚喜連連。記者林俊良／攝影
《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。。此次展覽周邊，獨家開發台北站限定商品，粉絲驚喜連連。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山盛大開展。此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山盛大開展。此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。特展中完整呈現傳奇漫畫家的創作空間—「藤子·F·不二雄老師工作桌」，展區以 1:1 比例復刻老師的工作室實景，書桌上將擺放鋼筆、原稿紙、墨水、羽毛刷等慣用繪圖工具複製品。透過這些細節，讓觀眾得以一窺老師的創作日常，親身感受創作背後的故事。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。特展中完整呈現傳奇漫畫家的創作空間—「藤子·F·不二雄老師工作桌」，展區以 1:1 比例復刻老師的工作室實景，書桌上將擺放鋼筆、原稿紙、墨水、羽毛刷等慣用繪圖工具複製品。透過這些細節，讓觀眾得以一窺老師的創作日常，親身感受創作背後的故事。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。記者林俊良／攝影
此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。此次展覽將藤子·F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容。記者林俊良／攝影

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