快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

洗手是健康重要防線 樂天韓援三本柱代言推廣

中央社／ 台北27日電

民間企業發起洗手歌徵選活動邀來樂天女孩「韓援三本柱」韓籍成員河智媛、廉世彬和禹洙漢代言。疾管署長莊人祥指出，正確洗手是國人健康重要防線，可減少腹瀉患者人數23%至40%、呼吸道疾病16%至21%。

世界衛生組織（WHO）提倡每年10月15日為「國際洗手日」，衛生福利部疾病管制署署長莊人祥今天出席民間企業發起的洗手歌徵選活動並致詞。他說，正確洗手是國人健康重要防線。

「透過正確洗手，可減少腹瀉患者人數約23%至40%，也可減少呼吸道疾病16%至21%。」莊人祥表示，尤其最近新生兒腸病毒疫情嚴峻，洗手同樣可以減少幼兒腸病毒感染，保護自己也保護他人。

什麼時候要洗手呢？莊人祥說，根據研究，包括進食前、準備食材前、如廁後、接觸小孩前、看病前後、打噴嚏、咳嗽、擤鼻涕等情況，都建議要洗手。

活動邀來樂天女孩「韓援三本柱」韓籍成員河智媛、廉世彬和禹洙漢代言，3人在記者會上熱舞，盼以青春活力的形象帶動全民參與，重視手部衛生，讓正確洗手觀念深入日常生活。

根據疾管署監測資料，近期腸病毒就診人次持續上升，第25週（6月15日至21日）門急診就診計6772人次，較前一週（6120人次）上升10.7%。今年已累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，其中含5例死亡，分別為感染伊科病毒11型7例（4例死亡）及克沙奇B5型1例（（死亡）。

特別要注意的是，近4週實驗室監測顯示，社區腸病毒以伊科病毒11型為多，且持續新增新生兒感染伊科病毒11型通報重症病例，新生兒重症發生風險上升。

莊人祥會後接受媒體聯訪指出，國內已進入腸病毒好發季節，社區監測檢出腸病毒型別仍以伊科病毒11型為多，該型別容易引發新生兒重症，呼籲家中有嬰幼兒的民眾，應落實個人與環境衛生，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，「務必正確以肥皂洗手」。

莊人祥 腸病毒

延伸閱讀

罕見！7年來首見4歲童伊科腸病毒重症 四度就醫才確診

影／300萬劑新冠疫苗快過期 立委呼籲快打疫苗防疫

新冠將進入高峰 立委帶頭施打疫苗

300萬劑新冠疫苗快過期 綠委籲罷免投票前打避免確診潮

相關新聞

天氣劇變 高雄屏東這些地區下冰雹 居民直呼「太扯了」

午後對流雲系發展旺盛，氣象署今天下午發布「災害性天氣通報」，並提醒民眾可能有劇烈降雨、雷擊、冰雹，高雄市內門區和屏東高樹...

松機雷雨暫停地面作業 影響7架次航班

台北市今天午後大雷雨，交通部民用航空局表示，松山機場下午3時55分起暫停地面作業，4時35分解除，共影響7架次航班

肝基會攜手苗縣送愛原鄉 泰安免費肝病篩檢守護鄉親

肝病被稱為「無聲殺手」，衛福部統計，肝癌多年來高居國人十大癌症死因第二名。為提升原鄉肝癌篩檢可近性，肝病防治學術基金會在...

劉秀枝《謝謝你留下來陪我》讀書心得 超高齡社會必看

周日《謝謝你留下來陪我》舉辦新書發表會，整形外科醫師林靜芸分享夫婿林芳郁的照顧歷程，真誠又讓人佩服。台北一般神經內科前主...

三總「器官捐贈宣導月」活動 民眾熱烈響應簽署器捐卡

每年6月是「器官捐贈宣導月」，三軍總醫院今年規劃一系列宣導活動，除了專題演講與工作坊，也分別於內湖及汀州院區舉辦兩場「器...

廁所太髒寧願忍尿？台日研討會籲改善公廁文化 專家籲先推這1步

台灣許多公廁因骯髒讓人寧願忍尿也不使用，環境部今天舉行台日廁所趨勢交流研討會，專家指出，蹲式馬桶細菌其實是坐式的164倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。