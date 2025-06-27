洗手是健康重要防線 樂天韓援三本柱代言推廣

民間企業發起洗手歌徵選活動邀來樂天女孩「韓援三本柱」韓籍成員河智媛、廉世彬和禹洙漢代言。疾管署長莊人祥指出，正確洗手是國人健康重要防線，可減少腹瀉患者人數23%至40%、呼吸道疾病16%至21%。

世界衛生組織（WHO）提倡每年10月15日為「國際洗手日」，衛生福利部疾病管制署署長莊人祥今天出席民間企業發起的洗手歌徵選活動並致詞。他說，正確洗手是國人健康重要防線。

「透過正確洗手，可減少腹瀉患者人數約23%至40%，也可減少呼吸道疾病16%至21%。」莊人祥表示，尤其最近新生兒腸病毒疫情嚴峻，洗手同樣可以減少幼兒腸病毒感染，保護自己也保護他人。

什麼時候要洗手呢？莊人祥說，根據研究，包括進食前、準備食材前、如廁後、接觸小孩前、看病前後、打噴嚏、咳嗽、擤鼻涕等情況，都建議要洗手。

活動邀來樂天女孩「韓援三本柱」韓籍成員河智媛、廉世彬和禹洙漢代言，3人在記者會上熱舞，盼以青春活力的形象帶動全民參與，重視手部衛生，讓正確洗手觀念深入日常生活。

根據疾管署監測資料，近期腸病毒就診人次持續上升，第25週（6月15日至21日）門急診就診計6772人次，較前一週（6120人次）上升10.7%。今年已累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，其中含5例死亡，分別為感染伊科病毒11型7例（4例死亡）及克沙奇B5型1例（（死亡）。

特別要注意的是，近4週實驗室監測顯示，社區腸病毒以伊科病毒11型為多，且持續新增新生兒感染伊科病毒11型通報重症病例，新生兒重症發生風險上升。

莊人祥會後接受媒體聯訪指出，國內已進入腸病毒好發季節，社區監測檢出腸病毒型別仍以伊科病毒11型為多，該型別容易引發新生兒重症，呼籲家中有嬰幼兒的民眾，應落實個人與環境衛生，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，「務必正確以肥皂洗手」。