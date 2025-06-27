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打抗生素免住院、遠距醫療增 健保新制估8月上路

中央社／ 台北27日電

衛福部健保署今天表示，最快8月1日起，靜脈抗生素治療可免住院，估每年可省約3億點健保支出，全台135鄉鎮遠距醫療也將擴增至所有專科，並針對癌症化療用學名藥提獎勵措施。

衛生福利部中央健康保險署昨天舉行全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，署長石崇良今天接受媒體採訪表示，針對肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、術後感染等病情穩定、行動力良好感染症患者，若無法以口服抗生素治療，過去需要住院施打靜脈抗生素進行治療者，將推門診靜脈抗生素治療方案。

石崇良說明，去年已針對行動不便、年紀很大者推出在宅住院，這次則針對行動力良好、可以自行出門患者提出此方案，由醫師評估是否適用，盼減低醫院住院負擔與急診候床壓力，也讓民眾不用被綁在醫院，若轉重症再改住院。

給付方式，石崇良說明，每次療程5天，除藥費檢驗費另計，將以包裹式給付按日計費，每天給予1031點，若一天打兩次則給予1234點，並給予個案管理費500點，預計8月1日起實施。

石崇良表示，國內每年感染症住院患者約20萬人次，若以其中10%轉到門診治療計算，約有2萬人受惠，門診處置費共增加健保支出約1億點；但扣除同樣數量患者住院等健保費用，約可省下3億點支出。

同樣預計8月1日上路的，還有遠距醫療擴大。石崇良說明，健保署自2020年12月開始推出偏鄉遠距醫療相關計畫，提供醫療資源不足地區及山地離島地區，眼科、耳鼻喉科、皮膚科等科別遠距會診，將醫學中心資源導入偏鄉地區，減少民眾轉診就醫成本，改善偏鄉地區缺乏專科醫師問題。

石崇良表示，因各界反應良好，大幅提升民眾就醫可近性，昨天共擬會通過，未來全台灣135個適用鄉鎮，所有科別都可以做遠距會診，適用地區人口約180萬人。為提升醫師做遠距醫療誘因，提升醫師診察費、訪視費30%；但為避免造成排擠效應，僅限當地該專科當地醫師少於3名以下科別適用。

此外，還有學名藥鼓勵措施。石崇良指出，去年推出生物相似藥鼓勵方案效果不錯，使用率從7%增加到14%。今年則針對癌症化療藥物的學名藥，首波鎖定用於乳癌、肺癌等癌症的15種成分藥物，醫師處方使用學名藥每次處方可獲得150點獎勵，且藥費差額可保留在醫院個別總額中，提高醫療資源彈性。

石崇良表示，盼藉此將化療中學名藥使用率自43%提升到70%，以目標33萬張處方箋計算，預估年度獎勵預算約5000萬點；雖然短期內藥費差異對健保費用影響有限，但長期盼藉此避免原廠藥變成寡占市場，改善供藥穩定性與韌性。

醫師 石崇良 健保署

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