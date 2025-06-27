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香蕉進入盛產期價格跌 農業部：輔導出口及加工

中央社／ 台北27日電
受去年颱風影響，今年初香蕉的批發市場交易價一度達新台幣100多元，夏天盛產期後，近日降到30元左右。報系資料照／記者陳雅玲攝影
受去年颱風影響，今年初香蕉的批發市場交易價一度達新台幣100多元，夏天盛產期後，近日降到30元左右。報系資料照／記者陳雅玲攝影

受去年颱風影響，今年初香蕉的批發市場交易價一度達新台幣100多元，夏天盛產期後，近日降到30元左右。農業部次長胡忠一今天說，會輔導出口和加工，並與國內通路合作推廣。

香蕉策略聯盟在台北國際食品展舉辦的香蕉加工加值產品推廣記者會，現場除介紹多個廠商開發的香蕉加工產品外，農業部也宣導將與4大通路合作，6月起陸續辦理行銷活動，包括在便利商店舉辦「香蕉積分趣」，以 特定積分免費兌換香蕉，7月則將結合中華職棒明星賽與社會關懷活動推廣香蕉產品。

胡忠一接受媒體聯訪表示，台灣香蕉以國內市場為主，農業部之所以會做加工輔導，最主要的原因就是在香蕉盛產期間，難免沒法一下子把產量全部消化掉。

胡忠一解釋今年香蕉價格波動的原因，是因去年3個颱風襲台，香蕉作為草本植物，很容易折斷，導致產量減少，也影響到出口量。年初批發市場交易價一度達新台幣100多元，但到了夏季盛產期，已降到30元左右，「降到非常親民的價格，現在吃香蕉正是時候。」

農業部新聞稿指出，近年加強輔導香蕉農和業者、推動產銷履歷溯源管理達597公頃，建置洗選作業、精準催熟技術及低溫配送等產銷物流一貫化作業，並加強建構生產、採後處理及冷鏈相關設施。

農業部指出，夏天香蕉倘未經冷鏈處理賞味期約1到2天，經全程冷鏈賞味期可達4到5天，未來將持續推廣香蕉全株利用，輔導香蕉策略聯盟持續推動產業升級。

財團法人台灣香蕉研究所所長邱祝櫻表示，香蕉採收時是綠色，經催熟後逐漸轉黃，可分成7個色級，期間澱粉會轉化為糖份，因此如果是想減重、控制體重的人，可以吃比較青綠色的香蕉（1到3級），吃起來會有點澀澀的，但保證不會發胖。

如果是運動後要即時補充熱量，邱祝櫻建議可吃較熟的香蕉（4到6級），如果已經長斑點（7級），也可冷凍後做成香蕉牛奶。這些階段的香蕉糖分多，是很好的熱量補充來源。

香蕉 農業部 胡忠一

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