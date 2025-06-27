天氣劇變 高雄屏東這些地區下冰雹 居民直呼「太扯了」

午後對流雲系發展旺盛，氣象署今天下午發布「災害性天氣通報」，並提醒民眾可能有劇烈降雨、雷擊、冰雹，高雄市內門區和屏東高樹鄉，果真下冰雹，令民眾稱奇。

據內門居民說，今天下午3點半左右開始，出現狂風暴雨，還「下了快半小時的冰雹」。讀者提供的照片，顯示每顆冰雹大約像玻璃彈珠的大小。

屏東高樹鄉居民也發現下冰雹，在網路上直稱「太扯了」，還趕出門去撿冰雹。

今天下午3時57分，氣象署發布大雷雨即時訊息，指2今天白天午後對流雲系發展旺盛，可能有災害性天氣，警戒區域包括高雄市、屏東縣、台南市，須慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹及淹水。