新北新店累積雨量85毫米 西半部28日防局部雷陣雨
交通部中央氣象署表示，今天降雨最多的地區位於新北市新店區，截至下午4時50分已累積85毫米，明天、29日台灣西半部、東半區山區仍須留意局部短暫雷陣雨。
根據氣象署統計，截至下午4時50分，今天累積雨量以新北市新店區85毫米最多，其次為高雄市楠梓區77毫米，而屏東縣泰武鄉、新北市土城區累積雨量各71、66.5毫米。
氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，未來一週天氣型態以午後雷陣雨為主，明天、29日台灣西半部、東半區山區有局部短暫雷陣雨，而午後雷陣雨範圍間縮減，主要以偏山區或近山區的平地為主。
他說，未來兩天南部跟中部以北的山區仍會有局部大雨，而東南部、恆春半島會有不定時零星短暫陣雨。
氣溫部分，張承傳指出，未來一週都是高溫炎熱，各地高溫攝氏31至35度，大台北、中南部近山區、花東縱谷有機會出現局部36度以上高溫。
張承傳表示，6月30日至7月2日太平洋高壓增強，大雨機率相對減少，但西半部和東半部山區還需留意有局部午後雷陣雨，東南部、恆春半島有些零星短暫陣雨。
張承傳指出，7月3至5日南海可能會有個低壓帶，偏南風會帶來一些水氣，南部會有不定時零星短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。
張承傳表示，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但其發展強度、位置及個數有較大不確定性，還須持續觀察。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言