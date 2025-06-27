快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

新北新店累積雨量85毫米 西半部28日防局部雷陣雨

中央社／ 台北27日電

交通部中央氣象署表示，今天降雨最多的地區位於新北市新店區，截至下午4時50分已累積85毫米，明天、29日台灣西半部、東半區山區仍須留意局部短暫雷陣雨。

根據氣象署統計，截至下午4時50分，今天累積雨量以新北市新店區85毫米最多，其次為高雄市楠梓區77毫米，而屏東縣泰武鄉、新北市土城區累積雨量各71、66.5毫米。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，未來一週天氣型態以午後雷陣雨為主，明天、29日台灣西半部、東半區山區有局部短暫雷陣雨，而午後雷陣雨範圍間縮減，主要以偏山區或近山區的平地為主。

他說，未來兩天南部跟中部以北的山區仍會有局部大雨，而東南部、恆春半島會有不定時零星短暫陣雨。

氣溫部分，張承傳指出，未來一週都是高溫炎熱，各地高溫攝氏31至35度，大台北、中南部近山區、花東縱谷有機會出現局部36度以上高溫。

張承傳表示，6月30日至7月2日太平洋高壓增強，大雨機率相對減少，但西半部和東半部山區還需留意有局部午後雷陣雨，東南部、恆春半島有些零星短暫陣雨。

張承傳指出，7月3至5日南海可能會有個低壓帶，偏南風會帶來一些水氣，南部會有不定時零星短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

張承傳表示，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但其發展強度、位置及個數有較大不確定性，還須持續觀察。

高溫 氣象署

延伸閱讀

午後雷陣雨開炸 從北到南14縣市大雨特報至晚上

熱低明成颱！高溫上看36度 周四各地慎防雷陣雨

周四起南海漸成低壓帶全台下雨 是否成颱氣象署：持續觀察

4地明防午後雷陣雨 下周水氣再增加「全台濕答答」

相關新聞

天氣劇變 高雄屏東這些地區下冰雹 居民直呼「太扯了」

午後對流雲系發展旺盛，氣象署今天下午發布「災害性天氣通報」，並提醒民眾可能有劇烈降雨、雷擊、冰雹，高雄市內門區和屏東高樹...

松機雷雨暫停地面作業 影響7架次航班

台北市今天午後大雷雨，交通部民用航空局表示，松山機場下午3時55分起暫停地面作業，4時35分解除，共影響7架次航班

肝基會攜手苗縣送愛原鄉 泰安免費肝病篩檢守護鄉親

肝病被稱為「無聲殺手」，衛福部統計，肝癌多年來高居國人十大癌症死因第二名。為提升原鄉肝癌篩檢可近性，肝病防治學術基金會在...

劉秀枝《謝謝你留下來陪我》讀書心得 超高齡社會必看

周日《謝謝你留下來陪我》舉辦新書發表會，整形外科醫師林靜芸分享夫婿林芳郁的照顧歷程，真誠又讓人佩服。台北一般神經內科前主...

三總「器官捐贈宣導月」活動 民眾熱烈響應簽署器捐卡

每年6月是「器官捐贈宣導月」，三軍總醫院今年規劃一系列宣導活動，除了專題演講與工作坊，也分別於內湖及汀州院區舉辦兩場「器...

廁所太髒寧願忍尿？台日研討會籲改善公廁文化 專家籲先推這1步

台灣許多公廁因骯髒讓人寧願忍尿也不使用，環境部今天舉行台日廁所趨勢交流研討會，專家指出，蹲式馬桶細菌其實是坐式的164倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。