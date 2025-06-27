宜蘭南山村降暴雨、冰雹 不排除預警性封路

受午後對流雲系發展旺盛影響，宜蘭縣大同鄉南山村今天下午一度降下暴雨與冰雹。公路局表示，南山村午後已出現強降雨，台7甲線南山至思源埡口不排除預警性封閉道路。

中央氣象署下午曾針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，表示旺盛發展的對流，常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，提醒民眾注意。

南山村海拔高度約在800至1200公尺間。下午3時許，有村民發現當地菜園及街上突然下起暴雨，還夾帶冰雹。

公路局東區養護工程分局發布新聞稿表示，因午後對流發展旺盛，大同鄉山區已出現短時強降雨勢，所屬的獨立山工務段已於南山路段進駐搶災機具及警戒人員，加強巡查與待命。為維護用路人安全，台7甲線南山至思源埡口不排除實施預警性道路封閉。