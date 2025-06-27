肝基會攜手苗縣送愛原鄉 泰安免費肝病篩檢守護鄉親
肝病被稱為「無聲殺手」，衛福部統計，肝癌多年來高居國人十大癌症死因第二名。為提升原鄉肝癌篩檢可近性，肝病防治學術基金會在2025港澳台灣慈善基金會愛心獎支持下，攜手苗栗縣政府與衛生局， 27日上午於泰安鄉舉辦大型免費肝病篩檢活動，提供腹部超音波、肝炎篩檢與癌症指數抽血，逾300位民眾受惠。
目前國健署預防保健服務主要針對45歲以上民眾，原民提早到40歲，且終生只有一次免費B、C型肝炎篩檢，因此，苗栗縣政府衛生局與肝基會合作，將免費篩檢年齡提前至30歲，不僅讓肝炎篩檢更普及，也強化民眾保肝意識，希望幫助原民鄉親早期發現、及早治療，有效降低肝病死亡率。
苗栗縣政府衛生局長楊文志表示，肝基會長期致力推廣肝炎防治及肝癌篩檢，強大的號召力與執行力，深入台灣各個角落，著實令人敬佩。此次，肝基會帶著港澳台灣慈善基金會愛心獎的支持贊助，進入台灣的原民偏鄉，為苗栗縣泰安鄉泰雅族原民朋友及鄉親做完整的肝臟檢查，並後續資助檢查異常的中低收入戶民眾到醫療院所接受治療及追蹤，達到根除台灣肝病的目的，
泰安鄉45-79歲民眾與40-79歲原住民 目前約8成2已接受過終身一次免費B、C型肝炎篩檢服務，為保護自身健康，請未曾篩檢過的鄉親，可善用這次篩檢活動。
肝基會執行總監黃婉瓊表示，肝臟沒有神經，肝臟病變常靜悄悄發生，一旦發生不可逆的病變時，常已不能積極治療，因此，事前預防及篩檢工作非常重要，近年來B肝、C肝藥物的突破與給付，讓肝硬化及肝癌整體發生率緩慢下滑，然而至今台灣成年人每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化。因此，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它，並將之根除。
肝基會推動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」活動，希望成為一股全民運動，從北到南任何偏鄉角落，甚至外島，建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，能早期發現肝癌，及早有效治療。
本次活動由苗栗縣政府、苗栗縣政府衛生局指導，肝病防治學術基金會與港澳台灣慈善基金會主辦，苗栗縣泰安鄉衛生所、泰安鄉公所、泰安鄉鄉民代表會、泰安鄉各村辦公室、泰安鄉各部落文化健康站、醫療社團法人童綜合醫院協辦。所有檢查免費，篩檢結果二周內將寄送至民眾手中，檢查異常者將依需求轉介醫院治療追蹤並對中低收入提供醫療協助。
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