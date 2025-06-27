三總「器官捐贈宣導月」活動 民眾熱烈響應簽署器捐卡

每年6月是「器官捐贈宣導月」，三軍總醫院今年規劃一系列宣導活動，除了專題演講與工作坊，也分別於內湖及汀州院區舉辦兩場「器官捐贈同意註記愛心簽卡活動」，鼓勵民眾主動表達器官捐贈意願，透過簽署器捐同意卡，讓愛延續、生命再現。期望透過具體行動將理念落實於生活中，讓更多人了解器官捐贈的正向影響。

三總今年特別邀請亞東醫院知名器官勸募權威洪芳明醫師蒞演講，以「器官捐贈的生命意義與實踐」為題，分享其在器官捐贈領域的臨床經驗與感人故事，帶領醫護同仁深入了解器官捐贈對病人與社會的深遠影響。洪芳明強調：「每一位捐贈者的善行，都是一段生命的重生奇蹟，也讓愛得以在他人身上延續。」

除了專題演講，三總也舉辦「器官捐贈勸募工作坊」，由院內外專業人員共同主持，針對臨床勸募實務、腦死判定程序與器官捐贈法律實務探討，強化醫護人員在第一線推動器捐的能力與敏感度。透過情境模擬與案例討論，參與人員對於如何與家屬溝通捐贈意願有更深體會。

除宣導活動外，三軍總醫院近年在器官移植技術也有重大突破。心臟外科及胸腔外科同時引進器官照護系統新設備，使大愛捐贈的心臟及肺臟大幅縮短缺血時間，精進移植成果。肝臟移植團隊成功運用腹腔鏡技術進行活體肝臟切取手術，提高手術精準度，也降低捐贈者的術後疼痛與恢復時間，未來將更有助於推廣活體器官捐贈。