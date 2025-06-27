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遭點名三班護病比獎勵金掛零 高雄中正骨科稱遭誤解

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄中正骨科澄清三班護病比獎勵金掛零，是因代碼轉換遭誤解。記者郭韋綺／翻攝
高雄中正骨科澄清三班護病比獎勵金掛零，是因代碼轉換遭誤解。記者郭韋綺／翻攝

針對衛福部今天公布27家醫療院所三班護病比獎勵金「掛零」，其中高雄中正脊椎骨科醫院遭點名。該院發出聲明澄清，實際上前身機構早已依規獲得獎勵金約67萬元。由於前任院長吳明峯於今年2月過世，院方依法申請更換負責人後，重新申請立案成立「新中正脊椎醫院」，機構代碼變更，才導致新代碼下獎勵金資料顯示為零，因而遭誤解。

根據衛福部「急性一般病床三班護病比獎勵制度」，凡護病比達標的醫院，可依規獲得獎勵補助。

中正脊椎骨科指出，舊機構代碼末碼為017，於113年3月至114年3月期間符合補助資格，實際獲得獎勵金67萬9035元，並已依「專款專用」原則全數用於護理人員的續留獎勵與福利支出。

現任院長高振興表示，護理人的穩定對於醫療品質與病人安全至關重要，院方承諾公開透明地分配補助經費，並將持續投入資源，營造安全溫馨的工作環境。今年也同步調升護理人員薪資與相關福利，期望吸引更多優秀醫護人才加入團隊。

高振興強調，外界報導可能未釐清新舊代碼的更替情況，造成誤解，但院方會持續強化護病比制度執行與人才留任，讓護理工作者獲得應有的保障與尊重。

高雄中正骨科澄清三班護病比獎勵金掛零，是因代碼轉換遭誤解。記者郭韋綺／翻攝
高雄中正骨科澄清三班護病比獎勵金掛零，是因代碼轉換遭誤解。記者郭韋綺／翻攝

護病比 衛福部

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