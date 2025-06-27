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環境部澄清：依法、依程序公告四接環評審查 絕無突襲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

有媒體報導稱「環境部突襲 公告四接動工」，對協和發電廠更新改建計畫環評書件定稿程序及動工準則有疑慮。對此，環境部今澄清，協和電廠環評案與所有環評案件做法相同，均依法依規定辦理，無任何例外情事。

環境部說明，第28次環評大會審查協和電廠環評案經所有環評委員充分討論後，要求台電公司應將108年迄今土壤及地下水的自主調查報告資料納入定稿附錄，並增加土壤及地下水監測地點、項目及頻率，後續應積極依土壤及地下水汙染整治法辦理。台電公司後續依環評大會決議提送定稿本至環境部認可，環境部審視定稿本內容後依法公告審查結論，絕無媒體所稱突襲狀況。

動工程序方面，環境部針對環評審查結論均通案要求開發單位必須於工程施工前30日內，以書面通知主管機關及預定施工日期。開發單位除應依環評審查結論辦理，還必須符合土壤及污染整治法規定始得動工。

環境部強調，不論是環評定稿確認、核准動工，或針對土壤與地下水汙染整治的處理，皆依法令和既定程序辦理，各環評案件均遵循統一標準。

對於關心協和發電廠更新改建計畫環評的居民，環境部尊重各方依法提出訴願及行政救濟的權利，並將就訴願程序及實體理由依法答辯，保障各方權益。

環評 環境部 地下水

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