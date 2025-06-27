廁所太髒寧願忍尿？台日研討會籲改善公廁文化 專家籲先推這1步

台灣許多公廁因骯髒讓人寧願忍尿也不使用，環境部今天舉行台日廁所趨勢交流研討會，專家指出，蹲式馬桶細菌其實是坐式的164倍，也呼籲改善廁所文化，全部建置全坐式馬桶。

每人每天生活都會用到廁所，但在台灣上公廁就像開盲盒般，總要做好心理準備才敢開門，若不慎選到太髒臭的廁所，更讓人寧願忍尿也不想使用。

一個國家的公廁整潔程度為國家是否先進的判斷指標之一，環境部與大安森林公園之友基金會今天舉行台日廁所趨勢交流研討會，邀請台灣、日本等專家分享公廁的改善經驗。

日本廁所協會會長山本耕平分享日本如何從早期都是蹲式廁所逐漸轉變為坐式廁所的過程時提到，日本1955年戰後時期因為建置許多國宅，當時標準設計都是建置有如火車馬桶的蹲式廁所，後來因火車馬桶較不衛生等問題，1971年後的國宅興建都改規定建置坐式馬桶。

山本耕平提到，蹲式馬桶具有4K特性，包含臭、髒、暗及可怕，加上水洗化馬桶、坐式馬桶及免治馬桶慢慢發展，讓家用廁所馬桶產生改變，接連也帶動日本公廁改革，日本現在部分廠商也不生產蹲式馬桶。

山本耕平說，從蹲式馬桶改革至坐式馬桶過程中，日本社會也確實有一些爭論，歸納當初改革背景包含國鐵、國宅民營化後廠商嘗試將蹲式改為坐式，日本無障礙法持續推進，將蹲式馬桶變坐式馬桶也是無障礙空間的一環等，以及後來商業設施、辦公室開始進行廁所改革，進而影響到公廁等，如今日本公共建築都是共融式化，因此建置廁所一定都是建坐式馬桶。

根據環境部近年調查，仍有過半數民眾較偏好蹲式廁所，原因多是認為不接觸身體會比較衛生等。不過，根據大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生分享，蹲式馬桶僅能用濕式清潔，這是細菌滋生的來源，且根據採樣，蹲式馬桶周圍及地板的大腸桿菌數遠大於坐式馬桶，且也可能經由踩踏途徑帶離廁所。

蔡建生認為，改善廁所文化就應該推動全坐式馬桶，不要讓上廁所像是開盲盒一樣，民眾有權利進入每一間廁所都是乾淨的。

環境部次長沈志修出席致詞時提到，公廁是重要議題，台灣是先進國家，但廁所文化水準仍有待提升，日本在這領域做得很好，尤其台灣邁入超高齡社會後，非常值得學習日本的作法，雖然問卷調查仍有一半人希望有蹲式廁所，但到他這年紀真的沒辦法。

沈志修表示，如何讓大家體會坐式馬桶，如何在有限空間設置比例，這有賴於大家溝通，也是公廁文化重要一環。

環境部表示，後續會持續推動特色公廁建置，並透過檢討修訂補助公共廁所興建及修繕工程督導指引，要求受補助公廁設計時應納入無障礙、性別友善、親子與高齡者使用需求，以增進公廁友善及包容性。