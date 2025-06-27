大雷雨轟北北桃 慎防劇烈降雨冰雹

中央氣象署下午針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣發布大雨特報，其中台北市、新北市、桃園市更發布大雷雨即時訊息，氣象署提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署指出，２８日至３０日各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；２８日、２９日午後南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。 中央氣象署下午3時40分針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，提醒要慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，圖為台北市降下暴雨，天色瞬間昏暗。記者曾原信／攝影