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大雷雨轟北北桃 慎防劇烈降雨冰雹
中央氣象署下午針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣發布大雨特報，其中台北市、新北市、桃園市更發布大雷雨即時訊息，氣象署提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
氣象署指出，２８日至３０日各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；２８日、２９日午後南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。
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