全聯公益挺台灣 林敏雄、蔣萬安出席感恩茶會
全聯下午舉行「共好20，全聯公益挺台灣感恩茶會」，董事長林敏雄和台北市長蔣萬安等人出席，1998年林敏雄接手全聯社，成立全聯實業股份有限公司。本著飲水思源回饋社會之心，在第7年開始獲利後，2006年起陸續成立四大基金會，其中有全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會及全聯善美的文化藝術基金會。
在全聯首個基金會-全聯慶祥慈善事業基金會迎來20周年之際，特別整合四大基金會，舉辦感恩茶會，透過靜態展覽、主題影片與感恩儀式，呈現急難救助、兒少關懷、生態保育與文化傳承等不同面向成果。
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