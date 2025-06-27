快訊

罷免傅崐萁民調「超過4成不同意」 藍營議員：代表對執政黨的憤怒

雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

全聯公益挺台灣 林敏雄、蔣萬安出席感恩茶會

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
全聯下午舉行「共好20，全聯公益挺台灣感恩茶會」，董事長林敏雄（左三）和台北市長蔣萬安（右三）等人出席。記者曾吉松／攝影
全聯下午舉行「共好20，全聯公益挺台灣感恩茶會」，董事長林敏雄（左三）和台北市長蔣萬安（右三）等人出席。記者曾吉松／攝影

全聯下午舉行「共好20，全聯公益挺台灣感恩茶會」，董事長林敏雄和台北市長蔣萬安等人出席，1998年林敏雄接手全聯社，成立全聯實業股份有限公司。本著飲水思源回饋社會之心，在第7年開始獲利後，2006年起陸續成立四大基金會，其中有全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會及全聯善美的文化藝術基金會。

在全聯首個基金會-全聯慶祥慈善事業基金會迎來20周年之際，特別整合四大基金會，舉辦感恩茶會，透過靜態展覽、主題影片與感恩儀式，呈現急難救助、兒少關懷、生態保育與文化傳承等不同面向成果。

全聯慶祥慈善事業基金會迎接20周年，董事長林敏雄出席感恩茶會。記者曾吉松／攝影
全聯慶祥慈善事業基金會迎接20周年，董事長林敏雄出席感恩茶會。記者曾吉松／攝影
全聯下午舉行「共好20，全聯公益挺台灣感恩茶會」，透過靜態展覽、主題影片與感恩儀式，呈現急難救助、兒少關懷、生態保育與文化傳承等不同面向成果。記者曾吉松／攝影
全聯下午舉行「共好20，全聯公益挺台灣感恩茶會」，透過靜態展覽、主題影片與感恩儀式，呈現急難救助、兒少關懷、生態保育與文化傳承等不同面向成果。記者曾吉松／攝影

大安森林公園 公益

延伸閱讀

韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安拍片力挺 鄭正鈐：不能讓綠翻盤

蔣萬安表揚民政績優人員 服務50年里長蘇宏仁獲獎

「里鄰長壓力不比市長小」 蔣萬安宣布提高3項里鄰待遇

學生被罵「雜質」 蔣萬安沉痛安慰「萬安叔叔也是雜質」

相關新聞

雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

交通部中央氣象署下午2時55分發布大雨特報，雨區擴大為15縣市，提醒民眾今日西半部地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注...

全民接種新冠疫苗時代落幕 6至49歲健康民眾不再公費打

今年度新冠疫苗決定以「LP.8.1」作為選株，並且公費對象不再是全民接種。疾管署發言人羅一鈞表示，6歲至49歲健康民眾，...

奇蹟！胰臟癌末病患被宣告「準備辦後事」 靠3改變讓癌細胞1年全消失

衛福部日前公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）已連續43年蟬聯國人十大死因榜首，讓許多民眾聞癌色變。哈佛醫師許瑞云在Youtube節目透露，一位胰臟癌末期的病患被3家醫院宣告「準備辦後事」，但這名病患竟然靠著心念的轉變、飲食調整和規律生活，竟然讓身體癌細胞全都消失。

健保3新制上路 打抗生素免住院、癌症學名藥開藥有獎勵

衛福部健保署8月1日將祭出三大新制，包含門診靜脈抗生素治療獎勵、鼓勵醫界使用學名藥的獎勵計畫，以及擴大遠距醫療計畫。健保...

失智症是台灣社會集體考驗 認識與同理心讓悲歌迎光芒

日前，整形外科名醫林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》一書，揭露她長達5年，親自照顧罹患失智症的丈夫，也是心臟外科權威林芳郁的過程。消息披露後，引發社會譁然，牽動人們重新思考與認識失智症，無論是誰都可能罹患失智，而在疾病面前人人皆平等，照顧家庭亦然，只是台灣已經走進超高齡社會，失智人口快速攀升，政府對於失智症的努力，相形之下是緩速進步。 讓照顧者身心俱疲，有部分原因是在於「老老照顧」，無論是被照顧者或是照顧者，都可能是有病在身，在這場照顧的歷程中，只是看誰先倒下而已。

87歲翁頭暈跌倒摔後腦...斷層掃描卻前腦血腫 醫找出這原因

彰化縣一名87歲陳姓老翁因頭暈跌倒，送醫急救檢查出顱內有血腫，建議立刻手術移除，家屬不同意，未料老翁住院時呼吸惡化，家屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。