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雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時
交通部中央氣象署下午2時55分發布大雨特報，雨區擴大為15縣市，提醒民眾今日西半部地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
氣象署大雨特報指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今西半部地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
此外，氣象署也在下午3時4分針對新竹縣、台中市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，將持續到下午4時；請慎防劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流。
大雨地區：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。大雷雨示警區域：新竹縣尖石鄉、台中市和平區、宜蘭縣大同鄉。
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