雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

日前，整形外科名醫林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》一書，揭露她長達5年，親自照顧罹患失智症的丈夫，也是心臟外科權威林芳郁的過程。消息披露後，引發社會譁然，牽動人們重新思考與認識失智症，無論是誰都可能罹患失智，而在疾病面前人人皆平等，照顧家庭亦然，只是台灣已經走進超高齡社會，失智人口快速攀升，政府對於失智症的努力，相形之下是緩速進步。 讓照顧者身心俱疲，有部分原因是在於「老老照顧」，無論是被照顧者或是照顧者，都可能是有病在身，在這場照顧的歷程中，只是看誰先倒下而已。

2025-06-27 15:00