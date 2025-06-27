秋冬COVID公費疫苗 10/1起10類高風險2階段接種

衛福部日前公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）已連續43年蟬聯國人十大死因榜首，讓許多民眾聞癌色變。哈佛醫師許瑞云在Youtube節目透露，一位胰臟癌末期的病患被3家醫院宣告「準備辦後事」，但這名病患竟然靠著心念的轉變、飲食調整和規律生活，竟然讓身體癌細胞全都消失。

2025-06-27 15:38