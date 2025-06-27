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秋冬COVID公費疫苗 10/1起10類高風險2階段接種

中央社／ 台北27日電

衛生福利部疾病管制署今天公布今年秋冬公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種對象，從「年滿6個月以上所有民眾」，調整為10類高風險者，10月1日起分2階段接種。

疾管署說，因應國際接種建議由「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議12日決議，以年長者或有重症高風險因子者為主要接種建議對象。

風險 疾管署

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