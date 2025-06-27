奇蹟！胰臟癌末病患被宣告「準備辦後事」 靠3改變讓癌細胞1年全消失
衛福部日前公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）已連續43年蟬聯國人十大死因榜首，讓許多民眾聞癌色變。哈佛醫師許瑞云在Youtube節目透露，一位胰臟癌末期的病患被3家醫院宣告「準備辦後事」，但這名病患竟然靠著心念的轉變、飲食調整和規律生活，竟然讓身體癌細胞全都消失。
許瑞云在Youtube節目《下班經濟學》透露，這名胰臟癌末的病患罹癌已經5年了，曾看過台大、榮總等最有名的醫院，但開完刀後還是沒有好轉，甚至全身都變黑。她說醫生們把所有可以給的藥都給了，各種治療也都做過了，但還是沒有效果，最後只能跟這名病患說「要準備辦後事」。
許瑞云說這名病患後來開始轉念，也調整自己的心念和情緒，並檢討為何身體會這樣反應其背後的因。不僅如此，這名病患也很積極改變飲食，並且改變和家人的關係、對人對事所看待的方法，還積極復健、運動、曬太陽，沒想到1年後癌細胞全都消失了，人也恢復健康，至今10年仍活得好好的。
許瑞云提醒食物對於防癌很重要，有3大地雷千萬不要碰，「少紅肉」、「少外食、少加工、少人工色素調味料」、「避開反式脂肪、精緻糖」；另外她也分享5招防癌飲食，教大家吃對食物，才能保護自己身體健康。
1.蔬食（無毒有機、友善農耕）
2.植物性蛋白質（黃豆、黑豆、四季豆、堅果）
3.維生素D、B12
4.omega 3（亞麻仁籽、核桃、酪梨）
5.自備飲水
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