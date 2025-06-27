全民接種新冠疫苗時代落幕 6至49歲健康民眾不再公費打

今年度新冠疫苗決定以「LP.8.1」作為選株，並且公費對象不再是全民接種。疾管署發言人羅一鈞表示，6歲至49歲健康民眾，如無懷孕、幼兒、慢性病或是非從事醫事防疫、托育、照護工作者等，今年10月起暫不提供公費接種，形同宣布全民接種新冠疫苗的時代結束。

根據疾管署監測，國內主流變異株為NB.1.8.1，但全球多數國家主要流行株為 「LP.8.1」，並且國內檢出LP.8.1比例有上升趨勢。為因應今年秋冬防疫，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組參考世界衛生組織抗原組成建議及多數國家選株方向，在6月12日會議同意由疾病管制署規畫，優先選用 LP.8.1 疫苗，並預備不同製程的JN.1 疫苗，供不適合接種 mRNA 疫苗者使用。

另外，今年的新冠疫苗公費對象大幅變動，未來可能不再是全面公費。疾管署考量世衛組織，以及美、英、德、法、日等國建議，並考量國內疫情與接種情形，建議以下10類族群為公費對象：

1. 65歲以上長者 2. 55至64歲原住民 3. 安養、長照等機構受照顧者及工作人員 4. 孕婦 5. 醫事及防疫相關人員 6. 幼兒園與托育機構專業人員、保母 7. 6 個月內嬰兒之父母 8. 滿6個月至未滿6歲幼兒 9. 6個月以上之高風險族群，包括公費流感疫苗高風險對象者如慢性病、罕病、重大傷病患者、BMI≧30，以及結核病患者、失能者和精神疾病、失智症 10. 50至64歲無高風險成人

羅一鈞表示，今年新冠疫苗將與流感疫苗同步於10月1日開打，並分兩階段接種，其中除了50至64歲無高風險成人於11月開打，其餘都在10月接種。疫苗施打將視情況擴大至全國出生滿6個月以上以及尚未接種之民眾，直到疫苗用罄為止。

羅一鈞表示，民眾若曾接種新冠JN.1疫苗者，需與前一劑間隔 12 周以上再接種下一劑疫苗，而6個月至4歲幼兒從未接種過者建議接種2劑。Novavax 疫苗適用12歲以上，也需與前一劑JN.1 間隔12周。

針對114年秋冬公費新冠疫苗，疾管署預計採購約307萬劑，包括莫德納LP.8.1疫苗約277萬劑（含約50萬劑多劑型供6個月至11歲使用）與Novavax JN.1疫苗30萬劑（12歲以上適用）。

羅一鈞指出，現行JN.1剩餘約288萬劑，將持續提供年滿6個月以上全民接種至其屆效日9月30日為止，建議未納入114年秋冬新冠疫苗接種對象的民眾仍可考慮在9/30前接種。另外會請莫德納公司評估進口自費新冠疫苗；Novavax則因尚未取得JN.1疫苗藥品許可證，將由疾管署專案進口、無法轉作自費使用。

羅一鈞表示，6歲至49歲民眾是否建議要自費接種，目前因為自費市場尚不明確，將等市場狀況較為明朗時再向專家請教，目前國際上建議健康兒童跟成人可依據自身狀況跟醫師討論。

流感疫苗跟新冠疫苗公費接種對象比較表。圖／疾管署提供依據年齡層的新冠重症比例。圖／疾管署提供