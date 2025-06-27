健保3新制上路 打抗生素免住院、癌症學名藥開藥有獎勵

衛福部健保署8月1日將祭出三大新制，包含門診靜脈抗生素治療獎勵、鼓勵醫界使用學名藥的獎勵計畫，以及擴大遠距醫療計畫。健保署長石崇良表示，盼紓緩急診壅塞、避免原廠藥物寡占市場，同時也強化偏鄉照護可近性。

肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎及術後感染等患者，若無法透過口服抗生素治療，就必須要透過靜脈抗生素注射治療。

石崇良說，去年實施「在宅住院」（HAH）模式，對象是行動不便、巴氏量表分數偏高者，可以醫療團隊到家中，而這一次推出「門診靜脈抗生素治療方案」（OPAT）則是針對活動力尚可、能自行就醫的患者。

石崇良表示，OPAT採取包裹計費，每次療程5天，藥費、檢驗費另計，一天打一次抗生素者給付1031點處置費，一天打兩次以上處置費1234點，另有個案管理費500點。收案對象以醫師按照病人狀況判對，收案限制就在宅住院寬鬆。

初估每年感染症住院人數約20萬人，若有10％可轉為門診治療，約2萬人將受惠。石崇良說，對民眾而言時間彈性，不用綁在家中，醫院的病床利用也更有效益，期待緩解塞床，節省健保支出約3億多元。

目前部分醫院雖已提供門診注射抗生素，但無法申報處置費，昨日共擬會議同意才增加，希望增加醫院動機。另，若患者持有住院型商業保險，可能影響其選擇門診治療的意願，石崇良說，後續將與金管會、保險局研議，希望讓保單符合醫療政策趨勢。

昨日共擬會議亦通過學名藥鼓勵措施。石崇良說，去年推動生物相似藥鼓勵方案後效果不錯，使用率從7%提升到14%，今年進一步針對癌症化療學名藥推出新措施，首波鎖定15種成分藥物，使用在乳癌、肺癌、直腸癌等，使用學名藥處方將可獲得每次150點獎勵，並保留藥費差額在醫院總額中，提高醫療資源彈性。

目前學名藥在癌症治療中的使用率約43％，健保署設定提升至70％為目標。石崇良評估，短期內藥費差異有限，但長期仍希望讓醫師開藥多元，不要讓原廠要變成寡占市場，否則對藥物供應穩定、韌性不好，也有助未來藥價調整與整體健保節流。若33萬張癌症治療處方箋全數轉換，預估年度獎勵預算為5000萬元。

第三，2020年12月起推動偏鄉遠距醫療後成效良好，健保署自8月1日起將擴大適用範圍，除原有的五官科外，開放所有專科參與遠距會診。石崇良說，為避免排擠當地醫療資源，僅限當地該科別專科、次專科醫師少於3人的地區申請。

適用地區為135個鄉鎮，包含50個山地離島地區IDS計畫區域與85個醫療資源缺乏鄉鎮，涵蓋人口約180萬人。另為提高在地醫師參加遠距醫療誘因，診察費與訪視費調高30％，診察費從286點提高到372點。