故宮南院夏日親子藝術月登場 7/5無人機展演浮世繪

故宮南院於暑期舉辦的「夏日親子藝術月暨水舞展演」系列活動於今天起登場，受矚目的7月5日無人機展演，今年展演經典浮世繪圖案及葛飾北齋「神奈川沖浪裏」的大浪。

故宮南院親子藝術月今年以「浮世藝想曲」為主題，於今天上午由故宮副院長黃永泰和「咖哩玩劇團」一同揭開序幕。現場小朋友在劇團帶領下，開心手舞足蹈，迎接暑假的來臨。

黃永泰致詞表示，親子藝術月是可以從早玩到晚、從館內到園區，日夜都精彩的活動。從白天館內的實境解謎、親子手作、集章遊戲、樂器探索、兒童劇場、江戶電影院等，到夜晚戶外水舞燈光秀與無人機展演，是暑假不容錯過的盛會。

故宮南院表示，7月5日無人機展演中，將召喚出歌川國芳經典浮世繪「相馬的古內裡」，巨大骷顱頭自南院建築之巔攀爬而上；還有人氣展件葛飾北齋「神奈川沖浪裏」的大浪，以及深受喜愛的王羲之「平安何如奉橘三帖」的平安、「粉彩福祿壽葫蘆瓶」的瓶身，均會在無人機展演中陸續登場。

故宮南院說，今年夏日親子藝術月活動展開對外連結，凡持高鐵假期「江戶浮世之美」專案票券、西拉雅國家風景區專案活動或雲嘉南濱海國家風景區「2025一見雙雕藝術季」證明，可獲得紀念款帆布袋或免費參加親子月手作活動。

故宮南院「2025夏日親子藝術月—浮世藝想曲」即日起至8月31日，活動期間憑當日門票可兌換限量「藝想浮世繪小卡」共3款，值得民眾收藏。全系列活動可上官網或臉書專頁查詢。