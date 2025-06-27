87歲翁頭暈跌倒摔後腦...斷層掃描卻前腦血腫 醫找出這原因

彰化縣一名87歲陳姓老翁因頭暈跌倒，送醫急救檢查出顱內有血腫，建議立刻手術移除，家屬不同意，未料老翁住院時呼吸惡化，家屬趕快答應緊急手術，移除血腫後已病情穩定，沒生命危險。

員榮醫療體系員榮醫院神經內科主任葉宗勳今表示，陳姓病人到院急診，稱頭暈而跌倒，頭的後枕部有撞擊傷，腦部電腦斷層卻顯示右額葉有亞急性硬腦膜下血腫，跌倒撞後腦，血腫在前面，可見不是當下跌倒撞擊造成的新傷。

葉宗勳根據病人頭暈和跌倒，推測極可能2至3周前受傷形成硬腦膜下血腫逐漸壓迫腦組織，導致神經功能異常而引發癲癇造成這次跌倒，神經症狀可能造成跌倒，跌倒可能加重腦部傷害，這是典型惡性循環「腦出血導致神經症狀」，應立刻手術移植血塊，家屬認為老翁年紀大，選擇服藥和觀察等保守治療。

陳姓老翁住院，當天下午出現顱內壓升高壓迫腦幹的典型表現，呼吸開始惡化，經與家屬過再次溝通，終於同意緊急手術，經轉送某醫學中心開刀挽回一命。

葉宗勳表示，老年人因關節退化、肌肉力量減弱、平衡感下降及中樞神經系統功能衰退等問題，跌倒風險大幅提高，據統計，65歲以上長者每年約有三分之一的人會經歷至少一次跌倒，其中約10%會導致骨折、腦部損傷等嚴重傷害，若撞到頭部，一定要到神經內科檢查以策安全。