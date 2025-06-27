影／咖啡品牌連鎖店遭爆奶茶喝到「鐵條」南市衛生局今稽查

台南市永康區咖啡品牌連鎖店遭人網路爆料：前天買的黑糖珍珠厚奶茶「暗藏鐵條」，回家喝時因吸管卡住、杯中異聲不斷，竟發現不明異物，氣得直呼「只是想解渴，沒想到差點喝到金屬條！」台南市衛生局今天派員稽查。

爆料的消費者說，25日下午在門市外帶飲料，交代「少冰」，但回家飲用時感覺杯中不斷傳來撞擊聲，「我以為是冰塊太多，結果一吸就卡住，打開一看竟然是鐵條！」當晚致電門市反映，店員竟冷回「不可能發生」，拒絕查看也毫無歉意，後續雖有主管回電坦言是「粉角桶蓋鐵硝脫落」，卻只表示願用幾杯飲料補償，還要求她「自己把異物拿回店裡」，讓她無法接受。

這名消費者指出，「這不是賠一杯飲料的問題！而是食安問題」，這是嚴重食品安全漏洞，「萬一是小孩喝到怎麼辦？」並已拍照存證、向衛生局提出檢舉，盼能徹查原因要求業者負起責任。