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影／咖啡品牌連鎖店遭爆奶茶喝到「鐵條」南市衛生局今稽查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
咖啡品牌連鎖店遭爆料奶茶「暗藏鐵條」。台南市衛生局稽查。圖／台南市衛生局提供
咖啡品牌連鎖店遭爆料奶茶「暗藏鐵條」。台南市衛生局稽查。圖／台南市衛生局提供

台南市永康區咖啡品牌連鎖店遭人網路爆料：前天買的黑糖珍珠厚奶茶「暗藏鐵條」，回家喝時因吸管卡住、杯中異聲不斷，竟發現不明異物，氣得直呼「只是想解渴，沒想到差點喝到金屬條！」台南市衛生局今天派員稽查。

爆料的消費者說，25日下午在門市外帶飲料，交代「少冰」，但回家飲用時感覺杯中不斷傳來撞擊聲，「我以為是冰塊太多，結果一吸就卡住，打開一看竟然是鐵條！」當晚致電門市反映，店員竟冷回「不可能發生」，拒絕查看也毫無歉意，後續雖有主管回電坦言是「粉角桶蓋鐵硝脫落」，卻只表示願用幾杯飲料補償，還要求她「自己把異物拿回店裡」，讓她無法接受。

這名消費者指出，「這不是賠一杯飲料的問題！而是食安問題」，這是嚴重食品安全漏洞，「萬一是小孩喝到怎麼辦？」並已拍照存證、向衛生局提出檢舉，盼能徹查原因要求業者負起責任。

衛生局表示，有關爆料業者所製售珍奶有鐵條異物，恐有食品衛生安全疑慮，已即刻派員至店家稽查，查核作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘再次複查不合格，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

咖啡品牌連鎖店遭爆料奶茶「暗藏鐵條」。台南市衛生局稽查。圖／台南市衛生局提供
咖啡品牌連鎖店遭爆料奶茶「暗藏鐵條」。台南市衛生局稽查。圖／台南市衛生局提供

衛生局

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