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不滿放寬醫學生員額 11醫師團體聯合聲明籲慎思

中央社／ 台北27日電

11個醫師團體不滿教育部將放寬醫學生員額，從1300名增加至近1600名，今天聯合聲明表示，恐對整體醫療服務體系與醫學教育品質造成重大影響，應審慎考量，不得貿然擴增。

中華民國基層醫療協會理事長林應然接受媒體電話訪問時，以韓國為例說明，當初政府為滿足醫師人力需求而提出醫學院增招政策，進而引發大批住院醫生請辭、罷工，因為問題在於「不患寡而患不均」，整個分配完全不公平，應解決醫師「直美」（醫學系畢業直接去醫美）、不願下鄉等的狀況才是。

林應然直言，韓國跟台灣的情況相近，現在教育部未經與各方協商，逕於今年6月同意當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等3校學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，實已逾越原有總量管制原則。

不只放寬員額，林應然指出，政府更將國防醫學系自總量管制忽略不計，將使醫學生供給人數逼近1600人，恐對整體醫療服務體系與醫學教育品質造成重大影響。

台北市醫師公會、新北市醫師公會、台南市醫師公會、基隆市醫師公會、桃園市醫師公會、宜蘭縣醫師公會、新竹市醫師公會、台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全國聯合會等11個醫師團體聯合發出聲明，強調為捍衛國民健康守護醫學教育品質，應落實總量管制維持醫學生1300名員額。

11個醫師團體說，醫療人力政策關乎國民健康與醫療品質，不容輕率鬆動。醫師人力當前問題，並非人數不足，而是分布不均所致。唯有穩健規劃、落實總量控管，才能確保醫療資源永續與醫學教育品質不墜。

「韓國殷鑑不遠，台灣不容重蹈覆轍！」11個醫師團體嚴正呼籲教育部應儘速邀集衛生福利部與醫界代表（含醫師公會）共同研商，確立合理並兼顧醫療服務及醫學教育品質的適當名額規劃，未經共識，不得貿然擴增。應全盤審慎考量，方能守護國民健康、維繫醫療體系與教育品質。

醫師 醫學院

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