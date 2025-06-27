小心冰雹 新竹縣大雷雨 2地「山區暴雨」國家級警報響

中央氣象署發布新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

新竹縣橫山鄉、尖石鄉山區暴雨，氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時31分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署稍早已發布大雨特報，影響至晚上，新竹以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。