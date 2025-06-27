長榮航空10月增桃園-釜山新航線 明年美國每周航班可望破百

今年1至3月赴韓的台灣旅客人數為38萬4516人次，為我國出國目的地第3名，瞄準下半年假期變多，加上旅客需求增加，長榮航空總經理孫嘉明說，10月下旬前將增加桃園至釜山新航線；而在開航釜山航線前，長榮航空再增加桃園至達拉斯航線，成為德州第2條新航線，屆時全美航班每周將增至90班。

長榮航空與休士頓旅遊局今於休士頓動物園舉辦桃園至休士頓開航10周年記者會。孫嘉明今天說，後續北美航線將於10月3日開航達拉斯直飛航線，以及因應下半年假期變多、赴韓國旅遊人數增加，因此，今天也宣布增加桃園至釜山新航點，預計10月下旬開航。

孫嘉明說，開航所有新航線都經市場調查，因此觀察到釜山為近期旅客需求量大增，目前已向民航局申請韓國釜山航線，未來將成每周固定航班，將使用空中巴士A321執飛，票價部分則視需求而定，盼每天1航班。

長榮航空協理鍾凱成說，2007年於休士頓進行貨運生意，待時機成熟，就開航休士頓航線，而達拉斯就則是開了休士頓航線後，發現許多旅客從自北德州，過去是用大型巴士載運客人，隨著旅客人數增加，因此決定開航達拉斯航線。

孫嘉明表示，目前長榮航空在美國1周有87班，10月3日開航達拉斯，初期為每周3班，年底前增加至每周7班，屆時美國航班每周就有94班，盼明年能超過100班。

其他航線部分，孫嘉明表示，近期包含美國、北歐、西班牙都有在規畫。另外，由於義大利航權擴增至19班，加上需求增加，希望將台北至米蘭航線從每周3班增加為每周7班，但仍要配合交機時間。

至於新機交機的時程，孫嘉明說，今年底前還有波音787-9、787-10交機，後續還有9架要交機，2028年年初開始A350-1000、2029年交機A321neo ，另有16架777要進行改艙，預計明年第4季執行。