快訊

澎湖阿家生蠔遭勒令停業...老闆賭氣不起爐灶 縣府回應了

6月30日虎爺生日！把握求財、認契父禮儀禁忌 參拜留一物讓祂記住你

女牙醫出借1500萬反遭爆打痛毆 竹聯幫靜安會6人遭逮偵訊中

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空10月增桃園-釜山新航線 明年美國每周航班可望破百

聯合報／ 記者胡瑞玲／休士頓即時報導
長榮航空總經理孫嘉明說，10月下旬前將增加桃園至釜山新航線。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空總經理孫嘉明說，10月下旬前將增加桃園至釜山新航線。記者胡瑞玲／攝影

今年1至3月赴韓的台灣旅客人數為38萬4516人次，為我國出國目的地第3名，瞄準下半年假期變多，加上旅客需求增加，長榮航空總經理孫嘉明說，10月下旬前將增加桃園至釜山新航線；而在開航釜山航線前，長榮航空再增加桃園至達拉斯航線，成為德州第2條新航線，屆時全美航班每周將增至90班。

長榮航空與休士頓旅遊局今於休士頓動物園舉辦桃園至休士頓開航10周年記者會。孫嘉明今天說，後續北美航線將於10月3日開航達拉斯直飛航線，以及因應下半年假期變多、赴韓國旅遊人數增加，因此，今天也宣布增加桃園至釜山新航點，預計10月下旬開航。

孫嘉明說，開航所有新航線都經市場調查，因此觀察到釜山為近期旅客需求量大增，目前已向民航局申請韓國釜山航線，未來將成每周固定航班，將使用空中巴士A321執飛，票價部分則視需求而定，盼每天1航班。

長榮航空協理鍾凱成說，2007年於休士頓進行貨運生意，待時機成熟，就開航休士頓航線，而達拉斯就則是開了休士頓航線後，發現許多旅客從自北德州，過去是用大型巴士載運客人，隨著旅客人數增加，因此決定開航達拉斯航線。

孫嘉明表示，目前長榮航空在美國1周有87班，10月3日開航達拉斯，初期為每周3班，年底前增加至每周7班，屆時美國航班每周就有94班，盼明年能超過100班。

其他航線部分，孫嘉明表示，近期包含美國、北歐、西班牙都有在規畫。另外，由於義大利航權擴增至19班，加上需求增加，希望將台北至米蘭航線從每周3班增加為每周7班，但仍要配合交機時間。

至於新機交機的時程，孫嘉明說，今年底前還有波音787-9、787-10交機，後續還有9架要交機，2028年年初開始A350-1000、2029年交機A321neo ，另有16架777要進行改艙，預計明年第4季執行。

長榮 航線 交機

延伸閱讀

台南安平至澎湖馬公觀光交通船 7月8日開航

獨／飛釜山降錯跑道！華航總經理陳漢銘親赴現場了解狀況

飛釜山航班未符塔台要求「降錯跑道」 華航今證實致歉

MLB／巨人攜長榮辦Hello Kitty日 4.2萬人進場人氣爆棚

相關新聞

小心冰雹 新竹縣大雷雨 2地「山區暴雨」國家級警報響

中央氣象署發布新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，...

今冷心低壓通過恐劇烈降雨 未來1周愈來愈熱 有無颱風下周關注發展

未來1周天氣仍是典型的夏季天氣型態為主，中央氣象署預報員葉致均表示，白天高溫炎熱，午後可能有些地方會出現午後雷陣雨發展情...

午後對流發展旺 新竹至屏東11縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，影響至晚上，新竹以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及...

合歡山唯一免費鳶峰停車場今開始收費 遊客嘆：最後小確幸沒了

合歡山為熱門觀光景點，為提升停車場周轉率與環境管理品質，昆陽、武嶺、合歡山莊及小風口等主要停車場去年陸續實施收費。唯一仍...

墾丁訂房率慘 新任觀光署長陳玉秀：數字未必精準 補助不是最好方式

交通部觀光署今舉行卸任、新任署長交接典禮，新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。面對墾丁暑期旺季訂房率慘澹，該如何...

颱風展望 氣象局估今年近台數以「3至5個」的機率最高

颱風季來臨，今年至今只生成兩個颱風，中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年至今僅有兩個颱風生成，略少於1至6月平均的4....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。