午後大雷雨開炸 竹苗中3縣市慎防雷擊冰雹

中央氣象署發布新竹縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

中央氣象署預報員葉致均表示，冷心低壓目前已經來到台灣南部，未來持續往西的方向移動，進入中國一帶，所以今天午後雷陣雨還是會比較明顯一些。

葉致均表示，今天還是會有冷心低壓影響，各地還是要留意午後雷陣雨發生的機會，西半部地區和山區可能有局部大雨發生。這個冷心低壓逐漸遠離之後，明天風場上偏東風到東南風環境為主，所以台東、恆春還是有零星短暫降雨，午後則是以西半部，特別是桃園以南地區，還有山區，留意午後短暫雷陣雨。