聽新聞
0:00 / 0:00
午後大雷雨開炸 竹苗中3縣市慎防雷擊冰雹
中央氣象署發布新竹縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。
中央氣象署預報員葉致均表示，冷心低壓目前已經來到台灣南部，未來持續往西的方向移動，進入中國一帶，所以今天午後雷陣雨還是會比較明顯一些。
葉致均表示，今天還是會有冷心低壓影響，各地還是要留意午後雷陣雨發生的機會，西半部地區和山區可能有局部大雨發生。這個冷心低壓逐漸遠離之後，明天風場上偏東風到東南風環境為主，所以台東、恆春還是有零星短暫降雨，午後則是以西半部，特別是桃園以南地區，還有山區，留意午後短暫雷陣雨。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言