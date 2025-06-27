合歡山唯一免費鳶峰停車場今開始收費 遊客嘆：最後小確幸沒了

合歡山為熱門觀光景點，為提升停車場周轉率與環境管理品質，昆陽、武嶺、合歡山莊及小風口等主要停車場去年陸續實施收費。唯一仍免費的鳶峰停車場也從今天起開始收取清潔維管費，讓遊客感嘆「唯一的小確幸也沒了」。

鳶峰遊客管理中心表示，依據南投縣政府函文，今天上午8時起，鳶峰停車場實施清潔維護費制度。為配合6月28日與30日登場的自行車賽活動，停車場也將同步啟動管制措施，以便活動順利進行，同時維護觀星與一般遊客停車權益。

6月28日登場的活動，主辦單位須為活動用車支付場地租金，每輛車500元，並限停放在28格紅色標示區域。其餘後方區域仍保留部分停車格，包括小型車10格、中巴7格及愛心車位2格，供一般遊客使用。

至於6月30日舉辦的捷安特自行車賽，風管處預告，自29日下午5時起開始進行交通與停車管制。活動期間，建議夜間觀星與車宿遊客改停後方停車區，以避免賽事影響停車。

鳶峰遊客中心同步推出「停車抵消費」優惠措施。當日在遊客中心消費達300元，小型車可全額折抵清潔維管費；乙類大客車消費達600元可全額抵免；如為車宿用途，消費1800元可折抵300元停車費。

南投縣風景區管理所長張昭貴說，合歡山地區一年內舉辦多場自行車活動，過去曾有主辦單位包下整座停車場，造成一般遊客無處可停車，引發爭議。這次將透過分區管制與收費制度，希望取得主辦單位與一般遊客的平衡，提升整體管理效率與遊憩品質。

遊客表示，理解推行收費制度有助環境維護與秩序管理，但希望相關標準與管制方式能更加彈性與人性化，特別是針對觀星與車宿族群的需求，能有更多配套考量。