健保下半年開放門診靜脈注射 擬在診所設假日輕症急診

急診壅塞已是國內常態，醫院大廳躺滿急診病人，民眾早已司空見慣。衛福部健保署長石崇良今天在急診醫學會發表專題演講，分享抒解急診壅塞健保對策。他說，健保署共擬會昨天通過，靜脈抗生素注射可在門診、急門診申報，解決病人長期住院或待在暫留床窘境，同時，下半年預計開始推動，讓基層診所開設遠距門診，在夜間及假日以視訊方式，讓有醫療需求民眾遠距看診領藥。

肺癌、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染、醫療器材相關感染且病情穩定者，過去必須在急診治療。昨天共擬會通過新增，前述類別病人，可在門診注射靜脈抗生素，醫師申報醫療處置費，每天注射1次處置費1031點、注射2次以上處置費1234點，另有個管費500點，讓醫院用於追蹤病人情況，且採包裹是給付。

石崇良表示，需施打抗生素病人，若要在門診施打，必須反覆進出急診，每次都要繳交部分負擔，實務上病人較難接受，寧可選擇現行方式，待在急診留觀床，躺在醫院大廳，接受靜脈注射，反而不必繳交額外費用，本次共擬會通過調整後，醫師可在急診開立靜脈注射，但以新增的門診健保代碼申報，或急診開設「急門診」處置這類抗生素治療病患。

民眾因夜間、假日診所及醫院門診關診，有醫療需求時只好往急診跑。石崇良說，健保署研議開放「急門診暨遠距服務」，由基層診所開設「輕症急診」，緩解醫療所壓力，同時正與急診醫學會討論，重啟疫情期間，遠距醫療平台，讓民眾可透過遠距醫療看診，看診後持電子處方箋，直接至藥局領藥。預計下半年上路，規劃時間為夜間23時，至早晨7時，以及國定假日全天。