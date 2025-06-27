影／暑期「森遊竹縣」今起開跑 解鎖10條步道換限量好禮

暑假即將來臨，2025森遊竹縣皮皮獅探險隊今天開跑，這次精選新竹縣10條特色步道，自即日起至10月31日止，只要下載「健行筆記」App，進入「2025森遊竹縣 皮皮獅探險隊」專區，完成任一條任務步道即具抽獎資格，有機會獲得ispack背包椅，歡迎民眾一起參與。

今天於縣府大廳舉行記者會，代言人陳明珠及吉祥物皮皮獅現身為活動大力宣傳，縣長楊文科更偕同與會貴賓攜手揭開任務寶箱，宣布活動正式開始，號召全台民眾化身山林探險員將好禮帶回家。

楊文科表示，新竹縣「森遊竹縣」活動自2022年推出以來，每年吸引上萬人參與，完登人數破千，已成為夏季最受歡迎的登山活動。今年活動精選縣內10條自然與人文兼具的任務步道，完登者可獲證書、運動毛巾與徽章，還能抽強生斜臥健身車等好禮。

今年特別結合新竹縣即將突破60萬人口的「三冠王」里程碑，推出「拯救皮皮獅大作戰」，設置湖口、竹東、竹北三站關卡，模擬救援情境，參加者有機會抽中超商禮券、皮皮獅一卡通與玩偶等獎品。

陳明珠分享，新竹縣的自然生態、人文歷史與美食值得探索，歡迎民眾暑假熱血挑戰，解鎖新竹山林之美。交旅處長陳盈州表示，今年還設計隱藏任務，挑戰司馬庫斯步道，完成者可獲皮皮獅玩偶，前100名完登者可獲得墨鏡版皮皮獅玩偶，連續四年完登者可得皮皮獅小夜燈。活動新增兩場實體體驗：「皮皮獅健走日」與「皮皮獅探險日」，限額各150人，歡迎報名參加，共同享受自然樂趣。

本次精選的10條任務步道包括湖口漢卿步道與秀才步道，富含在地文化底蘊；峨眉六寮古道極具歷史特色；關西石光古道，沿線可見丘陵景觀；四寮溪生態步道林木繁茂，擁有濕地與溪流等豐富生態；新埔三段崎古道為百年石階古道；犁頭山與文山步道則為昔日農民上山採摘與耕作所闢建的小徑。

尖石李崠山步道登頂視野遼闊，可遠眺大霸尖山、雪山與聖稜線壯麗山景；五峰油羅山步道有「迷霧森林」美稱、白蘭溪古道沿途有砲台遺址及白蘭冷泉等景點、野馬瞰山步道則可展望五指山、鵝公髻山，景觀多元。