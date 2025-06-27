快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

聽新聞
0:00 / 0:00

墾丁訂房率慘 新任觀光署長陳玉秀：數字未必精準 補助不是最好方式

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
交通部今舉行觀光署卸任、新任署長交接典禮。新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接任。記者葉冠妤／攝影
交通部今舉行觀光署卸任、新任署長交接典禮。新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接任。記者葉冠妤／攝影

交通部觀光署今舉行卸任、新任署長交接典禮，新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。面對墾丁暑期旺季訂房率慘澹，該如何挽救國旅？她說，補助不是最好的方式，且訂房率等數字未必精準，應先了解實地狀況，才能提供解方。

陳玉秀表示，觀光署業務繁多，且已經來到年中，她將先花點時間做業務說明，目前沒有大刀闊斧的打算，而是就現有業務進行整併或拉出幾個亮點、重點，對國內外宣傳。

面對墾丁暑假旅遊旺季慘澹，訂房率大幅下降，有媒體提問是否就促進國旅提供補助或其他計畫？陳玉秀說，補助不是最好的方式，她會再找相關單位了解墾丁在地實際情況。

她進一步說，數字未必精準，前幾年疫情期間國旅活絡，最受惠的是離島或中南部，若跟疫情期間相比，大家會覺得國旅突然變不好，實際上可能只是恢復日常。她前陣子到台東旅遊三天，住宿價格並沒有大家想像得高，民宿服務好，住房率也高，當中是否有資訊落差、誤會，應就事實面了解，觀光署才能提供解方。

陳玉秀表示，觀光是需要人去體驗的產業，無法光從紙上資料感受，民宿業者所提的住房率不必然精準，不排除業者可能怕被課稅，唯有現場了解、更細緻盤點資訊，才可能研擬好的對策。而數據更精準，也正是觀光署推動數位轉型的重要項目，包括出入境人數更即時，才能掌握市場情報，進而做出市場反應跟決策。

至於觀光旅宿業缺工問題，陳玉秀說，各職務關切的點不同，有些職務確實可用科技化服務解決人力短缺，像她5月份去日本瀨戶內海，入住的飯店櫃檯只有1名員工， check in、check out機器處理即可，必須先釐清哪職務項目缺工，能以哪些科技輔佐。

她強調，缺工是全球性議題，非台灣獨有，也不是只有觀光旅宿業缺工，因此這是國家戰略問題，由中央通盤考量決策，她相信會將觀光業需求納入。但這不只是人力問題，未來觀光業也會進行人才培育，針對清潔、行銷等各職能做階段性輔導與訓練。

陳玉秀 觀光署 國旅

延伸閱讀

影／陳玉秀業界出身轉公部門 今接掌觀光署長

影／墾丁鹿ㄦ島2隻超人氣水豚遭毒殺 驗出農藥、強鹼

新任觀光署長陳玉秀27日上任 成首位業界出身首長

改制後首位女性、業界出身 陳玉秀將任觀光署長

相關新聞

今冷心低壓通過恐劇烈降雨 未來1周愈來愈熱 有無颱風下周關注發展

未來1周天氣仍是典型的夏季天氣型態為主，中央氣象署預報員葉致均表示，白天高溫炎熱，午後可能有些地方會出現午後雷陣雨發展情...

真噁！台中知名連鎖壽司「扇貝上蛆在蠕動」 食安處要查了

台中市一名消費者在網路上投訴，近日到一家知名連鎖壽司店，外帶壽司回家享用，女兒已吃掉3個扇貝壽司，發現剩下的扇貝壽司的扇...

颱風展望 氣象局估今年近台數以「3至5個」的機率最高

颱風季來臨，今年至今只生成兩個颱風，中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年至今僅有兩個颱風生成，略少於1至6月平均的4....

墾丁訂房率慘 新任觀光署長陳玉秀：數字未必精準 補助不是最好方式

交通部觀光署今舉行卸任、新任署長交接典禮，新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。面對墾丁暑期旺季訂房率慘澹，該如何...

外帶壽司「有蛆在蠕動」！爭鮮緊急道歉：已進行調查

吃壽司要張大眼睛！民眾於網上爆料，指出自己外帶「X鮮壽司」，竟發現扇貝壽司疑似有蛆蟲蠕動，「蛆還一直鑽進肉裡、若隱若現」...

威力彩17億頭獎一注獨得 中獎人買法台彩揭密

威力昨晚開獎，頭獎獎金一注獨得。台灣彩券公司表示，根據系統資料顯示，中獎人的買法為第一區6個號碼部分自選、部分電選，第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。