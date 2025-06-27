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暑假前夕搶大陸觀光客源 縣府赴陸辦推介會強銷金門觀光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府昨赴福州、寧德舉辦「金門觀光旅遊推介會」，盼藉此吸引更多福建居民來金門遊玩。圖／金門縣觀光處提供
金門縣政府昨赴福州、寧德舉辦「金門觀光旅遊推介會」，盼藉此吸引更多福建居民來金門遊玩。圖／金門縣觀光處提供

為搶攻暑假旅遊旺季與大陸「十一長假」客源，金門縣政府積極推動對外觀光行銷，由參議陳祥麟與觀光處長許績鑫率團，昨日分赴福州、寧德舉辦「金門觀光旅遊推介會」，展現金門夏日海島觀光的多元魅力，吸引當地旅遊業者與媒體熱烈響應。

觀光處表示，今年度共規劃4場次「金門觀光推介會」，結合縣內公私部門，包括公共車船管理處、陶瓷廠、金門酒廠、旅行公會、旅宿與免稅業者，共同組隊赴閩，不僅完整呈現金門觀光產業鏈，也為小三通旅遊市場注入活水，拓展福建地區旅遊客源。

此次推介會以「文化+體育+研學」為核心，推出「經廈門‧遊金門」與「經泉州‧遊金門」等路線，行程涵蓋自然景觀、人文體驗、戰地歷史與特色產業，並設置洽談專區與展示攤位，讓業者能深入對接合作，達到實質推廣效果。

活動現場更設計「有獎互動」與「抽獎」單元，內容涵蓋小三通航線、金門旅遊知識與文化亮點，成功炒熱氣氛，加深與會者對金門的認識與興趣。

金門縣政府參議陳祥麟致詞時表示，希望透過此次旅遊交流盛會，讓更多的福建居民感受金門觀光魅力，也歡迎來金門細細品嘗金門的美好風情。

許績鑫指出，金門近年積極整合觀光資源，除重點推廣「台灣好行金門線」與金門縣陶瓷廠等景點，更持續強化自由行旅客服務機制，吸引更多福建旅客深入體驗金門的海島風情與慢活節奏。

縣府也表示，自去年9月小三通全面復航以來，金門觀光持續回溫，截至今年上半年，陸客來金旅遊人次已逾9萬，累計總人數突破13萬人次。觀光處強調，五一假期前赴泉州、莆田推介已初見成效，6月初迎來莆田踩線團，月底也有首發團來金旅遊，未來將持續深耕福建市場，打造更具吸引力的區域觀光品牌。

縣府表示，將持續擴大對外推廣，並藉由金廈旅遊資源整合與產業鏈連結，打造更具吸引力的區域旅遊品牌，讓更多民眾認識金門、走進金門、愛上金門，深度體驗這座海島的多元風貌與慢活魅力。

為搶攻暑假旅遊旺季與大陸「十一長假」客源，金門縣政府昨赴福州、寧德舉辦「金門觀光旅遊推介會」，展現金門夏日海島觀光的多元魅力，吸引當地旅遊業者與媒體熱烈響應。圖／金門縣觀光處提供
為搶攻暑假旅遊旺季與大陸「十一長假」客源，金門縣政府昨赴福州、寧德舉辦「金門觀光旅遊推介會」，展現金門夏日海島觀光的多元魅力，吸引當地旅遊業者與媒體熱烈響應。圖／金門縣觀光處提供
金門縣政府昨赴福州、寧德舉辦「金門觀光旅遊推介會」，盼藉此讓更多的福建居民感受金門觀光魅力，來金門遊玩。圖／金門縣觀光處提供
金門縣政府昨赴福州、寧德舉辦「金門觀光旅遊推介會」，盼藉此讓更多的福建居民感受金門觀光魅力，來金門遊玩。圖／金門縣觀光處提供

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