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外帶壽司「有蛆在蠕動」！爭鮮緊急道歉：已進行調查

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
民眾至爭鮮外帶壽司，驚見產品上出現蛆蟲。圖／擷取自臉書
民眾至爭鮮外帶壽司，驚見產品上出現蛆蟲。圖／擷取自臉書

壽司要張大眼睛！民眾於網上爆料，指出自己外帶「X鮮壽司」，竟發現扇貝壽司疑似有蛆蟲蠕動，「蛆還一直鑽進肉裡、若隱若現」。對此，爭鮮緊急致歉，並表示「目前內部已進行調查，且已立即啟動環境消毒防治，並持續加強員工教育訓練。」

根據民眾貼文指出，「女兒吃到一半跟我說有蟲在爬，我們平常肉眼根本不可能看得到那麼小的『蛆』在蠕動」，發現異狀後，也立刻以手機錄影，「然後『蛆』還一直鑽進肉裡、若隱若現」。貼文中也指出，店家原本要來家裡回收食物並退費，而消費者想直接去現場看環境狀況。當店時經理態度很好也很積極處理，「但是他的說辭讓我們不太能接受」。

貼文中表示，經理指出「可能是消費者回家路上或是家裡蟲或蠅在食物上產卵」但消費者認為，「我買完直接放在車廂騎車回家約5～10分鐘路程，回到家女兒馬上開盒開動欸！我就問蟲卵直接孵化且已經會動？？」貼文中也指出，消費者看完整盒的扇貝食材，也沒有看到任何蟲。消費者的先生則認為是「東西不新鮮或品管出問題」。店家並提出免費用餐的補償方案，最後則是退還餐費，並贈送4個布丁。

對於產品中出現蛆蟲，爭鮮也緊急發布聲明，表示當顧客購物後再次返回門市反應，門市人員即刻處理致歉、關心其身體狀況與協助退費，同步與顧客說明出餐流程。後續仍持續與顧客聯繫進行關心。聲明中也指出，本次事件內部已進行調查中，後續將配合相關機關進行調查，全力確保食品安全。事發後已立即啟動環境消毒防治，並持續加強員工教育訓練，於餐點出餐時加強留意把關。

【民眾爆料全文】

想了又想決定還是Po上來提醒一下大家～就算是知名連鎖品牌餐廳的食材，也不能輕忽食安問題😮‍💨吃東西時要仔細看一下！！要不是女兒吃到一半跟我說有蟲在爬，我們平常肉眼根本不可能看到那麼小的「蛆」在蠕動⋯⋯

我第一次外帶 X鮮壽司⋯也第一次發生這樣的事！！

（請看影片）當下看到為了蒐證拍照+錄影，我手機根本很難拍，相機必須三眼鏡頭才能拍得出來，於是用先生的手機拍。然後「蛆」還一直鑽進肉裡🤮若隱若現🤮

於是我致電店家反應此事！他們原本要來家裡回收食物並退費，我說我直接過去並想著要看現場環境狀況。到店時店家經理態度很好也很積極處理，但是她的說辭讓我們不太能接受，她說可能是我回家路上或是家裡蟲或蠅在食物上產卵。似乎是把問題推給我們沒有保存好導致食物變質？但實際情況是：我買完直接放在車廂裡騎車回家約5-10分鐘路程，回到家女兒馬上開盒開動欸！我就問蟲卵直接孵化且已經會動？？

她有給我看監控從接單、製作、送到我手上，強調都沒有看到任何一隻會飛的蟲蠅。（監控這麼遠能看到蚊蟲？？）我是有要求看整盒的扇貝食材，也沒看到任何蟲⋯實在離奇！！那到底為何我這盒壽司有蛆？？而且我買的是熟食壽司，並非生魚片類的欸！！

我先生從事賣魚貨工作，他說這就是東西不新鮮或品管出問題，不然生魚貨在菜市場整個晾在那裡就不會有蟲！！

店家說要補償我叫我們留下來免費吃晚餐，但是我真的沒胃口⋯怎麼可能還敢吃啦🤮陰影剖深！！

最後退我餐費，再送我4個布丁，也一直問我需要什麼賠償，還有後續會再關心妹妹的身體狀況。但是我想這應該不是偶發事件，也想到萬一妹妹剛好沒看到然後繼續吃下那麼多怎麼辦？後果不勘設想。

夏天到了，這段分享也是想要有更多人注意食安問題，去年某餐廳食安奪走許多人命，希望今年不要再有這樣的遺憾了！！

【爭鮮公告全文】

我們始終重視食品安全，也非常在意每位顧客的用餐感受，目前內部已進行調查。

對於此次事件我們深感抱歉，也誠心感謝顧客的即時反映。

針對事件，說明如下：

1. 當顧客購物後再次返回門市反應，門市人員即刻處理致歉、關心其身體狀況與協助退費，同步與顧客說明出餐流程。後續仍持續與顧客聯繫進行關心。

2. 本次事件內部已進行調查中，後續將配合相關機關進行調查，全力確保食品安全。

3. 事發後已立即啟動環境消毒防治，並持續加強員工教育訓練，於餐點出餐時加強留意把關。

民眾至爭鮮外帶壽司，驚見產品上出現蛆蟲。圖／擷取自臉書
民眾至爭鮮外帶壽司，驚見產品上出現蛆蟲。圖／擷取自臉書

退費 消費者 壽司

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