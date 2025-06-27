桃園5條公車路線大改版 亞通客運停駛1路線...桃客暫代2個月
桃園市交通局因應民眾生活圈變化及市區公車運載效率，近日將桃園區5條公車路線整併成4條，整併後新增多條重要道路及3大重劃區載客服務，預計7月1日上路；另外，亞通客運因司機人力流失，有意停駛中壢到國軍桃園醫院「5672」路線，經市府協調，暫由桃園客運代駛2個月。
桃園市交通局指出，此次整併的公車路線為「220」、「220A」、「221」、「222」和「223」，這五條路線原為市區免費公車，2020年8月轉型收費市區公車至今，因有多條路段重疊及繞彎，已不符實際需求，鑒於公車司機人力資源有限，所以規畫整併，整併後將調整成「220」、「220A」、「221」和「221A」四條循環路線。
交通局長張新福表示，路線整併後，市區公車服務路網將擴大到桃園區正光路、寶慶路、莊敬路和中正路等路段，串聯經國、中路、小檜溪3大重劃區，不過班次因調整略減，原本平日總班次50班、假日23班，調整後改為平日46班、假日24班，收費仍維持原本方案，考量民眾通勤通學需求習慣，所以訂在7月1日上路，降低衝擊。
另外，亞通客運近期因駕駛人力流失嚴重，影響部分路線班次營運，已向交通局提「5672中壢－國軍桃園總醫院（經黃泥塘）」路線7月1日至8月31日暫停行駛2個月，期未來補足員額再復駛；交通局鑑於停駛將造成民眾不便，協調後，暫由桃園客運代為行使，站點、票價與路線均不便，但發車時刻可能有所微調，詳情可上桃園市公車動態資訊系統網頁(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)查詢。
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