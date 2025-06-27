冷心低壓抵達南台灣上空了 粉專：易發展強烈雷雨帶 午後留意劇烈天氣

高空冷心低壓已經抵達南台灣上空。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天全台灣午後雷陣雨機率高，因為有冷心低壓的關係，更容易發展出強烈雷雨帶，出現大雷雨等劇烈天氣。今天午後戶外活動，務必多注意天氣變化。

中央氣象署預報員葉致均表示，目前冷心低壓在台灣南部，在對流發展的時候，冷熱比較明顯的區域在這地方，所以在冷心低壓接近過程中，會使台灣上空溫度逐漸下降情形，因為台灣本島在太陽照射下本來就會比較熱，加上冷心低壓接近的過程中，它會使底層和高層對流的溫差變得比較大，特別像昨天中南部降雨相當劇烈，且有雷擊、強陣風，甚至有冰雹。預計隨著這個低壓逐漸遠離之後，發生劇烈天氣的機會有逐漸降低的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。