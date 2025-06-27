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威力彩17億頭獎一注獨得 中獎人買法台彩揭密
威力昨晚開獎，頭獎獎金一注獨得。台灣彩券公司表示，根據系統資料顯示，中獎人的買法為第一區6個號碼部分自選、部分電選，第二區包牌8個號碼，共花費800元，結果幸運獲得頭獎。另，也囊括了7注貳獎（每注獎金214萬元），總中獎金額為17.53億元。
威力彩頭獎17.38億元獎落台中市西區民生路511號期期發彩券行，由一人獨得。此外，台彩提醒，大樂透自5月20日起實施端午加碼，加開100組100萬元，今晚頭獎上看2.3億元，百組百萬尚餘7組，一張大樂透可有兩次的對獎機會，歡迎想要雙重中獎的民眾可以包牌購買，增加中獎機率。
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