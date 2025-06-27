氣象署估夏季氣溫偏高至正常 下半年「3到5個颱風」

中央氣象署27日預估今年下半年颱風生成個數正常，可能有3到5個颱風鄰近台灣，通常會有2路徑。此外對於未來一季展望，經檢視氣象署及各國數值模式預報結果，預估今年7至9月台灣氣溫偏高至正常的機率較大；雨量則以正常的機率較大。

氣象署指出，今年截至目前，西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣候平均值4.3個少，依據過去統計資料，西北太平洋6至12月約有21至25個颱風生成，鄰近臺灣颱風個數平均約為3至5個；回顧今年梅雨季（5、6月），氣象署統計台灣共有6波鋒面影響，5月降雨集中於中部以北，6月降雨以中南部為主，累計雨量為正常。在氣溫方面，5月冷暖交替，6月上旬受到鋒面及東北季風影響氣溫偏涼，其餘大多以偏暖為主，整體而言，今年梅雨季平均氣溫相較於氣候值為偏高。

氣象署進一步分析，目前熱帶太平洋海氣環流已恢復至正常，預測將維持至秋季。針對未來一季展望，經檢視該署及各國數值模式預報結果，預估今年7至9月臺灣氣溫偏高至正常的機率較大；雨量則以正常的機率較大。

此外，氣象署也提到，自114年7月1日起，在颱風警報期間的風力預報中新增「濱海鄉鎮風力預報」資訊。由於現行於發布颱風警報時，該署會就各縣市都會區提供風力預報，內容涵蓋未來18小時、每6小時之風力預測。然而，臺灣因地形複雜，颱風在濱海與非濱海地區造成之風力影響常有顯著差異，都會區的風力資訊往往無法全面反映各地實際狀況。為了提供更完整的風力資訊，氣象署此次擴增風力預報內容，將針對濱海鄉鎮發布專屬風力預測，補強颱風風力影響的空間分布資訊。

氣象署進一步表示，未來將持續蒐集使用者與地方單位的回饋意見，進行預報資訊內容與呈現方式的滾動檢討與調整，期待能持續提升預報服務品質，強化整體社會的風險管理與災害應變能力，共同打造更細緻、更易懂的氣象災防預警訊息。