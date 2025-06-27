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追到停不下來？2025最新十大現象級韓漫

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翻攝／LINE WEBTOON 官網
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LINE WEBTOON引爆全球韓漫新潮流！

LINE WEBTOON為韓國Naver集團開發的數位漫畫平台，自2014年進軍台灣後，迅速成為最具代表性的漫畫平台之一，韓漫以強烈的視覺風格與節奏明快的敘事，描寫年輕人生活中的情感與壓力，深受全球Z世代的喜愛，不僅成功養成了台灣讀者的追更習慣，更進一步穩固韓國網漫在台灣地區的主流地位。

除此之外，台灣觀眾對韓漫的關注也助長了影視化作品的影響力，像是《社內相親》、《女神降臨》、《我獨自升級》等漫畫改編成韓劇播出後，便迅速在台灣掀起追劇熱潮，進一步推高原著人氣，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查了LINE WEBTOON近一年「十部聲量最高的韓漫」，題材橫跨奇幻、戀愛、驚悚、懸疑、校園等，無論你是想放鬆紓壓，還是尋找共鳴，絕對能找到符合自己口味的作品！

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NO.10 《奈米魔神》

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《奈米魔神》為一部由REDICE Studio與WEBTOON出品的韓國武俠玄幻漫畫，故事講述一位原本是魔教少教主候選人中最不被看好的「天如運」，不僅地位低微、時常遭受輕視與打壓，更被認為毫無勝算。然而他的命運卻被一起意外徹底改變，一個來自未來穿越時空而來的後代，將奈米機器注入他的體內，使他獲得遠超常人的科技力量，自此踏上一條顛覆命運、逆勢崛起的強者之路。

該作品於2020年上架後，便引起極高的討論，這種直接「開掛」的天選之人設定受到現今讀者的高度歡迎，作者透過「實戰」的方式描寫他如何一步步變強，利用科技的點綴與古代劇情交錯，呈現出非正統武俠的新穎內容，網友都表示「我覺得開頭想法不錯，現代科技與古代武俠的結合」、「認真覺得很好看，但很少人在討論」、「這部神好看啊啊啊，webtoon唯一課過的漫畫」。

NO.9 《特聘公務員》

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《特聘公務員》是一部明明沒有露骨畫面，卻充滿「色氣」的奇幻動作漫畫，故事講述一個由人類與異能力者共存的現代社會，國家為了管理異能事件，成立了專門處理特殊案件的機關「特別公務員部門」。主角姜穆賢原本只是普通人，卻因一次意外覺醒能力，從而被破格錄取為特聘公務員，加入了這個神祕且高風險的部門。

該作品融合職場劇與超能力戰鬥元素，節奏緊湊、充滿張力，將現實的公務體制結合科幻風格，主角看似是一位平平無奇的公務員，卻在一次次的任務中揭開各種陰謀，議題觸及腐敗、階級制度、權力鬥爭等社會現象，讓作品更具深度與探討價值。其中深受討論的部分就是經常遊走在擦邊邊緣的畫風，隱隱約約的色氣感讓許多讀者都看到欲罷不能，網友們表示「謝謝推坑，畫風劇情真的太讚了吧嗚嗚」、「看完這篇被燒到，馬上去追蹤作者推特，快要被推特的圖香死了救命」、「我喜歡這個作者畫的人體骨架和合身制服，看了很對味。」

NO.8 《入學傭兵》

LINE WEBTOON提供

《入學傭兵》是一部長期名列WEBTOON平台人氣前十的作品之一，目前已於全球多個國家連載，累計觀看次數累積18.6億次，並於今年6月宣布改編動畫版。故事描述男主角「劉鎮宇」年幼時因空難事故被困海外，爲了生存以傭兵身分生活，十年後終於回到韓國與家人團聚，卻意外發現家中妹妹在學校遭受霸凌，為了守護家人，他決定以轉學生身份回歸校園，用他出色的傭兵手段懲治惡霸。

這部作品融合校園青春與硬派動作風格，將戰場的上的殘酷與學校內的欺凌作為對照，凸顯韓國霸凌議題的嚴重性，同時又有高水準的打鬥畫面，加上冷靜沉著、戰鬥力滿點，極具魅力的主角人設，吸引大量喜愛武打漫畫的愛好者追更，「入學傭兵真的超好看，完全不拖泥帶水的劇情最棒」、「這部劇情流暢不錯，喜歡的不是主角的強大，而是裡面家人及將朋友視為家人的羈絆、「好喜歡男主對家人的愛意和溫柔對朋友的大義」。

NO.7《史詩級領地設計師》

LINE WEBTOON 提供

穿越類型的故事遍地是，然而《史詩級領地設計師》卻能連續四年保持著高人氣不斷連載，每每出新集數都能擁有穩定且破千的高讚數。故事講述主角金秀浩原是一名土木工程學徒，卻某天意外穿越至自己曾讀過的奇幻小說中，成了書裡命中註定早死的廢物貴族繼承人，在發現家族領地即將破產後，他決心將自己的專業知識派上用場—從設計交通道路、優化學區、植樹綠化，到建立休閒娛樂設施，逐步將領地經營得有聲有色。

在一眾異世界奇幻的題材中，這部作品以工程規劃與城市設計為核心，主角利用工程知識，實際參與領地規劃、建設與銷售，設定新穎且具有教育啟發性，劇情涵蓋市場推銷、維繫領地生態，平衡功能性與美感，搭配畫家獨特的「顏藝」搞笑風格，讓人在輕鬆閱讀時還能學習到商業智慧，可說是一部相當寓教於樂的作品。

NO.6 《少女的世界》

LINE WEBTOON 提供、翻攝／namu wiki

《少女的世界》是一部高人氣青春校園漫畫，以清新的畫風刻畫少女內心的情感變化，劇情講述一位外貌普通、性格內向的女高中生「吳娜麗」，認為自己在別人眼中毫不起眼。升上高中後，與三位外貌出眾的女生成為朋友，面對身邊閃耀的閨蜜們，娜麗一度陷入嚴重的外貌自卑與焦慮，但隨著一次次事件的推進，她逐漸認識到自己的價值，也學會如何維繫珍貴的友誼，並在友情、愛情與自我認同中逐漸成長。

這部作品不僅有著morangg充滿少女感的柔和畫風，更深刻描寫高中生常有的外貌焦慮、社群壓力與自我懷疑，引發青少年族群的共鳴，2020年翻拍成網劇，找來外型亮眼的偶像Arin擔任主演，第二季則由元氣idol崔叡娜接演，可見該作品長年來都維持著高熱度，讀者都讚道「一看就停不下來，感謝推薦」、「心情不好的可以來看看很解壓，裡面其他配角也很有趣」、「劇情是完全不會讓人心塞的~故事外也很發人省思」。

NO.5 《枯萎的花淚》

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《枯萎的花淚》是一部有關女性成長的浪漫漫畫，在連載初期就迅速突破千萬觀看數，並穩居浪漫題材高熱度榜單，中文版上線台灣站後也屢屢登上人氣榜單，長期累積大量忠實追更讀者。故事講述一位33歲女子歷經離婚與債務纏身，長年為生活奔波，仍執著於一段逝去的感情，不過有天被一名神秘男子意外闖入生活，使她重新審視多年的依戀與自我價值，展開一段關於愛與重生的情感旅程。

該部作品的情感鋪陳細膩，不同於單純戀愛取向的戀愛漫畫，更強調女主的內在掙扎與自我救贖，除了頹廢美的畫風相當精緻，最迷人的地方，就是每一幕伴隨在旁的心碎字句，讓讀者彷彿與主角一同徬徨不安，對她所面對的現實感到無比憤懣，網友紛紛評價「男主、女主、前夫、女配顏值都太高了，作者真的好會畫」、「劇情引人入勝，文字優美婉轉，都可以做成花語語錄」、「劇情看了會很心痛，但好好看，玫瑰很會。」

NO.4 《再婚皇后》

翻攝／LINE WEBTOON 官網、Disney+

《再婚皇后》原為Alphatart於2018年連載的同名網路小說，在2019年被改編成網路漫畫，在LINE WEBTOON連載後掀起現象級熱潮，推出各種周邊商邊都相當熱賣，成為人氣IP之一。故事講述端莊聰慧、深得民心的皇后「納菲露」被丈夫蘇維修皇帝強迫離婚，面對突如其來的背叛，她提出嫁給敵國國王的要求，並以這場離婚重新出發，開始了逆襲之路，展開一場華麗又浪漫的奇幻史詩故事。

該作能深得讀者喜愛的原因，就是「大女主」的角色設定，堅毅又強大的形象引發許多女性讀者的共鳴，讓人看了又爽又解氣，搭配漫畫中華麗精緻的畫風融合歐風宮廷色彩，使整體視覺更上一層樓。今年4月Disney+宣布開拍韓劇，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮多位大咖出演，四位實力派演員間的化學反應引發關注，網友們表示「強大的陣容期待」、「超級期待!!!! 漫畫也很好看 推推」、「哇！這卡司也太強！」

NO.3 《看臉時代》

《看臉時代》應該是大家都看過的入門韓漫吧？2014開始於平台上連載近8年，在全球點閱突破百億，從原先設定的30話，至今連載已超過400話，不僅榮登LINE WEBTOON2024年度十大熱門作品的第一名，更是該平台最長壽、人氣最高的韓國原創漫畫之一。另外，該作也積極展開多元的跨界合作，像是與時尚品牌「MLB」、「DISCOVERY」聯名推出商品，造成搶購熱潮，更與手遊角色合作推出限定角色，2022年改編成動畫版，進一步打入國際市場。值得一提的是，作者朴泰俊本身擁有模特兒背景，與娛樂圈關係密切，因此漫畫中大量出現以現實偶像為原型的角色。包括男團ATEEZ、ENHYPEN等團體都曾在劇情中登場，吸引更多粉絲族群的讀者觀看。

故事描述一位高中生「朴玄碩」因為外貌肥胖、懦弱長期遭受霸凌，有一天卻意外獲得能夠切換兩副身體的能力，擁有了高大俊帥、體能出色的完美外貌，開始過著「白天帥哥、晚上魯蛇」的生活，在日常中體驗外貌至上的社會現實，也逐步揭露人性與制度的不公平。作品中探討了韓國社會對外貌的偏見與歧視，揭露校園霸凌、階級分化等議題，其中更影射過曾震驚社會的「N號房」性剝削事件，再融合極具張力的打鬥場景，讓讀者能在娛樂與現實之間找到精妙的平衡。

【網路溫度計DailyView提醒您】
◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110
◎校園反霸凌專線：1953
◎職場反霸凌專線：1955
◎根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

NO.2 《極權教師》

這部《極權教師》一推出就引起了不小的爭議與廣泛關注，故事的背景設定在一個禁止體罰的教育體制下，學生權利被過度放大，導致教師失去管教能力，校園霸凌事件頻傳，教育秩序逐漸崩壞。為了重建教權，教育部成立了「教權保護局」，賦予指導官使用暴力懲治問題學生、教師及家長的權力。身為前特種部隊成員的羅火進，受命擔任現場監察員，展開他的「全人教育」計畫，透過非常手段整頓校園亂象。

整部作品以寫實的畫風刻劃校園霸凌、教育失衡、無良教師和越界家長等社會議題，用暴力懲戒的方式申張正義，雖然相當大快人心，但卻被質疑「以暴制暴」的劇情走向，更因為劇情涉及到體罰、種族歧視等敏感話題而一度斷更。事實上，漫畫中的部分情節源自韓國真實社會事件改編，進一步引發社會對當代青少年問題的關注與反思，然而這樣的鐵拳教育是否會造成另一種教育失控呢？

【網路溫度計DailyView提醒您】
◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110
◎校園反霸凌專線：1953
◎根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

NO.1 《全知讀者視角》

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《全知讀者視角》改編自同名網路漫畫，原著小說自2018年連載以來，累積超過2億次點擊率，被稱為改變了韓國網路小說市場趨勢的作品，2020年推出漫畫版後，被翻譯成多國語言，在2024年度十大人氣榜中名列第二，評分高達9.9分，迅速成為在韓國與國際間的熱門作品之一。

這部漫畫融合奇幻、生存、心理與角色成長元素，故事中的原本是一位平凡的上班族，有一天卻發現世界突然按照自己所讀的小說的內容改變著，為了拯救世界而發生了一連串的事件。創新的劇情發展與每位角色獨特的背景成長，更增加了故事的層次感，同時也探討了命運、自我認同、犧牲與救贖等主題，引發讀者的共鳴與思考。這部漫畫的高人氣也促成了真人版電影的推出，卡司陣容包括李敏鎬、金智秀、安孝燮、NANA等知名演員，並斥資300億韓元製作，預計將成為年度話題之作。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年6月23日至2025年6月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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