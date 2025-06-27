今冷心低壓通過恐劇烈降雨 未來1周愈來愈熱 有無颱風下周關注發展

未來1周天氣仍是典型的夏季天氣型態為主，中央氣象署預報員葉致均表示，白天高溫炎熱，午後可能有些地方會出現午後雷陣雨發展情形，外出留意天氣變化。

昨天降雨情形，葉致均表示，昨天因為有冷心低壓接近，中南部降雨情況相當明顯。昨天下午開始，屏東地區出現明顯的午後熱對流發展情形，甚至屏東地區降冰雹。這個對流隨著時間有逐漸往北移動的狀況，屏東以北到台中，都有出現明顯對流發展狀況。

葉致均表示，昨天最大時雨量出現在嘉義縣民雄鄉，達113.5毫米，相當顯著。台中市太平區也出現94.5毫米時雨量，嘉義市、台南市、屏東縣也是有來到80至90毫米。至於3小時累積雨量方面，南投縣水里鄉最大有124.5毫米，台中市、嘉義縣市也有超過100毫米的情形。

目前天氣概況，葉致均表示，太平洋高壓勢力偏北，南海到菲律賓東方海面是一個大低壓帶，有雲系在發展當中。但是目前沒有明顯的環流中心正在組織的情形，所以短時間之內是否會發展為低壓或熱帶性低氣壓以上的強度，要去作組織的部分。

葉致均表示，根據目前資料，下周之後，洋面上才會有低壓系統逐漸發展的情形。屆時低壓發展之後，這個低壓環流範圍所在的位置，以及高壓勢力範圍會是如何，下周之後持續觀察。

他說，冷心低壓目前已經來到台灣南部，未來持續往西的方向移動，進入中國一帶，所以今天午後雷陣雨還是會比較明顯一些。

降雨趨勢，葉致均表示，環境上偏東風到東南風為主，今天起未來1周台東、恆春不定時有短暫降雨出現。今天還是會有冷心低壓影響，各地還是要留意午後雷陣雨發生的機會，西半部地區和山區可能有局部大雨發生。這個冷心低壓逐漸遠離之後，明天風場上偏東風到東南風環境為主，所以台東、恆春還是有零星短暫降雨，午後則是以西半部，特別是桃園以南地區，還有山區，留意午後短暫雷陣雨。

明後天水氣偏多，葉致均表示，整個大氣環境不穩定，所以周末兩天中南部地區和山區有局部大雨發生機會。預計下周二之後，太平洋高壓勢力有逐漸增強趨勢，午後雷陣雨就會慢慢地侷限在山區。

溫度趨勢，葉致均表示，下周一之前，東半部高溫31至33度左右，西半部34、35度，要特別提醒，大台北、中南部近山區、花東縱谷，容易會有36度以上高溫發生機會。下周二之後，太平洋高壓有逐漸增強趨勢，整個高溫區域有逐漸擴大的狀況，特別是在西半部普遍來到34至36度，花東縱谷、甚至宜蘭地區有溫度上升情形。未來1周高溫炎熱的天氣型態。

葉致均表示，從昨天一直接近台灣的冷心低壓，屬於高空、低壓環流，且中心比較冷的天氣系統。通常這個系統在高空9至10公里左右的高度，衛星雲圖上比較沒辦法觀察到這個天氣系統，要以水氣頻道等等雲圖才看得出冷心低壓的位置。

目前冷心低壓在台灣南部，葉致均表示，在對流發展的時候，冷熱比較明顯的區域在這地方，所以在冷心低壓接近過程中，會使台灣上空溫度逐漸下降情形，因為台灣本島在太陽照射下本來就會比較熱，加上冷心低壓接近的過程中，它會使底層和高層對流的溫差變得比較大，特別像昨天中南部降雨相當劇烈，且有雷擊、強陣風，甚至有冰雹。預計隨著這個低壓逐漸遠離之後，發生劇烈天氣的機會有逐漸降低的趨勢。