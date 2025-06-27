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癌藥基金半年納4新藥 衛福部明年擴編百億元 收載3考量

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
財團法人台灣醫界聯盟基金會今天舉辦「共創癌症新藥基金永續願景論壇」。記者李青縈／攝影
財團法人台灣醫界聯盟基金會今天舉辦「共創癌症新藥基金永續願景論壇」。記者李青縈／攝影

為加速癌症病人用藥時程、改善健保新藥納入延遲問題，賴清德總統在健康台灣願景下，行政院今年編列50億元啟動「癌症新藥基金」（癌藥基金）。衛福部健保署石崇良指出，執行約半年期間已經納入4款新藥以全適應症給付納入給付，未來預算更突破百億，希望讓癌友盡早用藥。

財團法人台灣醫界聯盟基金會今天舉辦「共創癌症新藥基金永續願景論壇」，執行長林世嘉表示，論壇討論將分成兩個方向，一個是病人為本的醫療需求，一個是從經濟效應考量，也要兼顧基金永續，希望民眾可以及時使用最新藥物。

林世嘉說，癌藥基金目的是考量很多新藥效果明確但價格昂貴效果，或是療效確認經濟效應待確認等，因此透過高科技評估後，先用癌藥基金支應，再依據實證結果納入健保給付。基金上半年已核定4項新藥納入補助，涵蓋乳癌、小細胞肺癌與大腸直腸癌等。

石崇良說，納入癌藥基金的藥品原則上都採取「全適應症給付」，收載後會搜集真實世界資料，作為未來是否納入健保給付的依據。已經收載健保，但卻因為預算考量而設有條件的藥品也會一併檢討。未來收載將有3項優先考慮，第一國人癌症數量，第二國際指引的實證強度，第三是治療缺口。

石崇良表示，賴清德總統承癌藥基金「未來用多少補多少」，未來基金不只是百億元，他暗示，未來第一位數的數字恐怕不只是「1」。但以目前狀況來看明年仍先是100億元目標，接下來得看健保基金可以吸納的程度，例如安全準備金是否充足、保費是否有調整空間等。

石崇良 癌症新藥基金 健保署

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