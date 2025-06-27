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颱風展望 氣象局估今年近台數以「3至5個」的機率最高

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
颱風季來臨，今年至今只生成兩個颱風，中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年至今僅有兩個颱風生成，略少於1至6月平均的4.3個，但並不屬異常情況。記者董俞佳／攝影
颱風季來臨，今年至今只生成兩個颱風，中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年至今僅有兩個颱風生成，略少於1至6月平均的4.3個，但並不屬異常情況。記者董俞佳／攝影

颱風季來臨，中央氣象署今天舉辦颱風展望記者會，中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年至今僅有兩個颱風生成，略少於1至6月平均的4.3個，但並不屬異常情況。預測今年下半年颱風生成個數正常，可能有3至5個颱風接近台灣，路徑則可能為往西接近台灣，或在台灣東側北轉靠台。

陳怡良表示，今年迄今僅有兩個颱風生成，相較氣候平均值4.3個少。雖然數量略少，但此情況並不罕見，根據過去統計，西北太平洋6月至12月約有21至25個颱風生成，鄰近台灣的颱風個數平均約為3至5個。根據統計，6月前沒有颱風生成，歷史上有3個年份，6月前只有1個颱風生成有3個年份，6月前只有2個颱風生成，則有滿多年都有此情況，因此今年情況不算極端，甚至也曾出現僅一個或無颱風的紀錄。

陳怡良說，雖然理論上赤道西太平洋海溫偏高，應有利於熱帶系統發展與對流生成，但今年實際狀況卻顯示，太平洋海溫異常並不顯著，太平洋副熱帶高壓勢力偏強，亦可能抑制颱風形成條件，成為生成偏少的主因之一。

梅雨季即將告一段落，陳怡良表示，整體氣候型態呈現「氣溫偏高、雨量接近正常」，根據歷史資料比較，今年的梅雨季為1950年以來第8暖。不過若以2000年之後的紀錄來看，更高溫的梅雨季其實並不少見，因此本年度雖偏暖，但尚未達到極端氣候的標準。

陳怡良說，5月份因鋒面與東北季風交互影響，溫度略有起伏，屬於冷暖交替的天氣型態；但隨著太平洋副熱帶高壓勢力增強，6月份氣溫明顯偏暖，午後雷陣雨頻繁出現。

降雨方面，5月降雨主要集中在中部以北地區，6月則轉向中南部與東南部。梅雨季平均降雨量約399.2毫米，與長年氣候值440毫米相近，屬正常範圍。

在氣溫方面，7月與9月均有40%的機率偏高；8月則正常機率40%，偏高機率10%，整體偏暖趨勢仍明顯。而降雨方面，未來3個月整體以「正常」為主，8月略偏乾，7月與9月則落在偏乾與偏濕的交界，顯示不確定性仍高。

氣象署提醒，雖然目前預估風雨變化趨近常態，但在全球氣候變遷背景下，極端天氣事件發生機率仍不容忽視，民眾應隨時關注最新天氣預報，及早做好颱風與強降雨的應變準備。

全球動力模式下半年颱風展望，今年7至12月西北太平洋颱風生成個數接近正常。圖／中央氣象署提供
全球動力模式下半年颱風展望，今年7至12月西北太平洋颱風生成個數接近正常。圖／中央氣象署提供
2025年鄰近台灣颱風機率預報。圖／中央氣象署提供
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ENSO類似年，颱風季環流、台灣降雨特徵。圖／中央氣象署提供
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颱風 梅雨

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