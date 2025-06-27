快訊

川普與內唐亞胡通話曝光 以媒：加薩戰事可望2周內落幕、中東4國接管

山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照 Threads瞬間被洗版

台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

創世擴建植物人安養院僅募得1成 推11個堅毅生命故事盼支持

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
創世擴建植物人安養院募款難，推出記錄照顧者微電影籲大眾支持。圖／創世提供
創世擴建植物人安養院募款難，推出記錄照顧者微電影籲大眾支持。圖／創世提供

創世基金會募款擴建植物人安養院因所需4億元經費，目前僅募得一成，推出11部「用鏡頭說故事、展現生命堅韌力」微電影。基金會上午表示，希望11位位堅毅的生命故事，能喚起大眾關注、支持擴建收容植物人。

主角台南邱小姐，2歲時因腦部積水開刀，術後不幸陷入植物人狀態。自那一刻起邱媽媽便開始了一場沒有終點的照顧馬拉松，翻身、換尿布、餵食及洗澡，樣樣親力親為，27年如一日。

基金會表示，這全靠著母愛與驚人的毅力撐著。還有創世到宅服務團隊一路相伴，提供專業照護與心理支持，讓邱媽媽在疲累中找到堅持下去的力量。

這樣的故事，並非特例。

基金會說，許多角落有像邱媽媽一樣堅毅的照顧者。創世在官網影音專區推出11支「真情微電影」，以鏡頭記錄植物人與家人間深刻的情感連結，每一段影像，都是愛與堅持的真實寫照，邀請大家一同了解植物人家庭的內心世界，見證生命的韌性，感受愛的溫度。「生命故事-我與我的植物人女兒」影音連結：https://tw.psee.ly/7srbqd

因應照護需求不斷增加，創世正擴建嘉義植物人安養院，預計提供90床服務。基金會指出，工程已進入地下結構階段，原預計於民國115年完工，但總經費約需4億元，目前僅募得一成。邀請大眾支持嘉義擴院計畫，讓更多家庭不再獨自面對照護難關。

愛心專線：(06)260-1655 撐舟小組

創世擴建植物人安養院募款難，推出記錄照顧者微電影籲大眾支持。圖／創世提供
創世擴建植物人安養院募款難，推出記錄照顧者微電影籲大眾支持。圖／創世提供

植物人 微電影

延伸閱讀

嘉義非罷免區公民團體明天成立行動平台 2政壇女性受注目

嘉義停電近2萬戶修復 氣象署預警午後仍有強降雨

台日民間社福合作！高雄慈聯基金會攜手日方 建街友關懷服務里程碑

袁惟仁摔倒成植物人5年　57歲生日親姊發文連5問「為何就不能」

相關新聞

真噁！台中知名連鎖壽司「扇貝上蛆在蠕動」 食安處要查了

台中市一名消費者在網路上投訴，近日到一家知名連鎖壽司店，外帶壽司回家享用，女兒已吃掉3個扇貝壽司，發現剩下的扇貝壽司的扇...

颱風展望 氣象局估今年近台數以「3至5個」的機率最高

颱風季來臨，今年至今只生成兩個颱風，中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年至今僅有兩個颱風生成，略少於1至6月平均的4....

今午後雷陣雨「有達大雨等級以上機會」 高溫炎熱防熱衰竭

昨天受高空冷心低壓影響，中部以南午後對流發展旺盛，並持續至晚上，台中以南降雨明顯，單點達大雨等級。天氣風險公司天氣分析師...

她煩惱吃B群晚上難入睡…網見服用時間搖頭 營養師提醒：別誤解

現在人的生活壓力大，飲食不正常，營養也不均衡，因此不少人都會吃維他命來補充所欠缺的營養素。有一名女網友透露被醫生建議吃B群，但吃了後晚上卻睡不著，讓她上網求助是否有比較溫和的B群？

追到停不下來？2025最新十大現象級韓漫

追更到停不下，LINE WEBTOON打造的全球韓漫帝國，哪一部是你心中的神作？

今冷心低壓通過恐劇烈降雨 未來1周愈來愈熱 有無颱風下周關注發展

未來1周天氣仍是典型的夏季天氣型態為主，中央氣象署預報員葉致均表示，白天高溫炎熱，午後可能有些地方會出現午後雷陣雨發展情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。