創世擴建植物人安養院僅募得1成 推11個堅毅生命故事盼支持

創世基金會募款擴建植物人安養院因所需4億元經費，目前僅募得一成，推出11部「用鏡頭說故事、展現生命堅韌力」微電影。基金會上午表示，希望11位位堅毅的生命故事，能喚起大眾關注、支持擴建收容植物人。

主角台南邱小姐，2歲時因腦部積水開刀，術後不幸陷入植物人狀態。自那一刻起邱媽媽便開始了一場沒有終點的照顧馬拉松，翻身、換尿布、餵食及洗澡，樣樣親力親為，27年如一日。

基金會表示，這全靠著母愛與驚人的毅力撐著。還有創世到宅服務團隊一路相伴，提供專業照護與心理支持，讓邱媽媽在疲累中找到堅持下去的力量。

這樣的故事，並非特例。

基金會說，許多角落有像邱媽媽一樣堅毅的照顧者。創世在官網影音專區推出11支「真情微電影」，以鏡頭記錄植物人與家人間深刻的情感連結，每一段影像，都是愛與堅持的真實寫照，邀請大家一同了解植物人家庭的內心世界，見證生命的韌性，感受愛的溫度。「生命故事-我與我的植物人女兒」影音連結：https://tw.psee.ly/7srbqd

因應照護需求不斷增加，創世正擴建嘉義植物人安養院，預計提供90床服務。基金會指出，工程已進入地下結構階段，原預計於民國115年完工，但總經費約需4億元，目前僅募得一成。邀請大眾支持嘉義擴院計畫，讓更多家庭不再獨自面對照護難關。