性平民調結果出爐 約九成民眾對性別暴力防治持正面態度

行政院性別平等處27日公布「114年性別平等觀念電話民意調查」結果，本次是調查民眾對於性別平等、婚姻家庭、同性戀、跨性別者的態度，以及促進性別平等措施的看法。整體而言，民眾的性別平等觀念逐步提升，對於破除性別刻板印象、尊重多元性別群體權益，以及性別暴力防治等議題，多數民眾抱持正面態度。

行政院於今年3月8日實施「性別暴力防治國家行動計畫（2025-2027年）」，將性別暴力防治列入國家整體發展策略，透過有效預防、建構被害人多面向服務體系、保障法律及司法權益、統計資料建置及研究發展，營造性別暴力零容忍的社會環境。本次調查有93.4%民眾不同意「若女性只有口頭說『不』，沒有極力抗拒，不算是性騷擾或性侵害」，更有高達94.1%民眾認同「同事遭受性騷擾時，願意向公司申訴或舉報」，顯見多數民眾已具有高度性別暴力防治觀念。

行政院性平處表示，民眾性別意識雖逐漸抬頭，但對於家庭中的育嬰照顧責任，仍受傳統性別刻板印象之影響。調查顯示，雖已有94.7%民眾不同意「女性不適合念理工科系」，更有高達96.3%民眾認為「家庭事務先生與太太意見一樣重要」，但仍有58.3%民眾同意女性比男性更適合照顧家中的嬰幼兒，且近3年調查（112至114年）均超過5成。

行政院性平處指出，自同婚法案通過後，民眾對於同性伴侶婚育權益之支持度逐步提升。調查顯示，69.9%民眾認同「同性伴侶應享有合法結婚權利」，較首次（107）年調查的37.4%，大幅提升32.5個百分點；更有78.0%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，亦較107年提升24.2個百分點，均較同婚法案通過前有大幅的進展。

行政院性平處進一步指出，在跨性別者權益部分，調查顯示民眾對於跨性別者多持尊重與接納態度，有91.5%民眾同意「可以與跨性別者當同事」，近3年調查均達9成；另外，針對跨性別者變更身分證性別登記之相關議題，民眾則看法不一，有59.3%民眾表示同意「跨性別者、雙性人身分證可以登記第三性別選項」，近3年調查均逾5成，但僅有40.6%民眾同意「跨性別者免摘除器官就能更換身分證上的性別」，近3年調查均未達5成。

行政院自108年起積極引導部會加強推動「消除性別刻板印象、偏見與歧視」等重要性別議題，透過公私協力營造性別平等友善環境、消弭傳統性別角色觀念、促進民眾對多元性別的認識與接受度等，厚植性平意識並深化各項性別平等推動工作。依據調查顯示，近年來民眾對於性別平等觀念及接納與尊重多元性別者，已有明顯進步。

行政院性平處表示，此次調查對象為年滿20歲以上的民眾，於今年4月24日至28日以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，共計完成有效樣本1,077份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.99個百分點。本次調查報告已公布至行政院性別平等會網站。