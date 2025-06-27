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真噁！台中知名連鎖壽司「扇貝上蛆在蠕動」 食安處要查了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
一名脆友投訴，外帶知名連鎖壽司店回家，女兒已吃掉3個扇貝壽司，發現扇貝食材上有蛆在蠕動。圖／翻攝自Threads
一名脆友投訴，外帶知名連鎖壽司店回家，女兒已吃掉3個扇貝壽司，發現扇貝食材上有蛆在蠕動。圖／翻攝自Threads

台中市一名消費者在網路上投訴，近日到一家知名連鎖壽司店，外帶壽司回家享用，女兒已吃掉3個扇貝壽司，發現剩下的扇貝壽司的扇貝上有蛆在蠕動，引起網友熱議，直呼「有夠噁」。台中市食安處表示，已錄案，將前往稽查。

食安處說明，有關潭子區某連鎖壽司產品發現異物，食安處已錄案，將前往稽查，若查獲不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

這名網友在Threads上PO圖、影片，並表示，想了又想決定還是Po上來提醒一下大家，就算是知名連鎖品牌餐廳的食材，也不能輕忽食安問題，吃東西時要仔細看一下，要不是女兒吃到一半說「有蟲在爬」，根本不可能看到那麼小的「蛆」在蠕動。

網友質疑，事後致電店家反應，對方一度認為回家路上或是家裡蟲或蠅在食物上產卵，但她買完直接放在車廂裡，騎車回家約5至10分鐘路程，回到家女兒馬上開盒開動，「蟲卵直接孵化且已經會動？」

其他網友表示，「真的超級誇張！！超噁心！！」「看了起雞皮疙瘩」、「太誇張了吧！」、「好可怕喔～我老公上禮拜還跟我說，要帶我去吃欸，我說我才不要吃這間」、「好奇這蛆長大會變成什麼？」

食安處提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將盡速依規辦理。

一名脆友投訴，外帶知名連鎖壽司店回家，女兒已吃掉3個扇貝壽司，發現扇貝食材上有蛆在蠕動。圖／翻攝自Threads
一名脆友投訴，外帶知名連鎖壽司店回家，女兒已吃掉3個扇貝壽司，發現扇貝食材上有蛆在蠕動。圖／翻攝自Threads

食安 壽司

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