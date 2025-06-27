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她煩惱吃B群晚上難入睡…網見服用時間搖頭 營養師提醒：別誤解

聯合新聞網／ 綜合報導
維他命示意圖。圖／聯合報系資料照片
維他命示意圖。圖／聯合報系資料照片

現在人的生活壓力大，飲食不正常，營養也不均衡，因此不少人都會吃維他命來補充所欠缺的營養素。有一名女網友透露被醫生建議吃B群，但吃了後晚上卻睡不著，讓她上網求助是否有比較溫和的B群？

原PO在PTT以「吃B群容易睡不著」為題，發文表示之前就診時，醫生建議可以吃B群，但她常常午休後才吃，但因為自己很不好入睡，有時候吃了到晚上容易精神特別好，反而更睡不著。

她上網發文求助，想問大家有沒有哪個牌子的B群比較溫和？貼文一出，不少過來人都建議改成早上吃，「B群要早上吃吧」、「改早上吃啊」、「B群通常是建議早餐後吃」、「那東西要早上一起床吃吧」、「妳可以早上吃，不要空腹就好」、「早上吃就不會晚上睡不著」；有內行人對於B群的成分也做出解釋，「有B1的B群都不適合睡前吃，但是B6跟B12可以幫助睡眠」。

聯合新聞網》日前報導過，不少人對B群有誤解，都以為晚上吃會影響睡眠，但營養師張珮蓁則解釋，只有在服用過高劑量的B1，或者搭配咖啡因時，才可能產生「醒腦」的效果，而B群中的B6與B12，非但不會妨礙睡眠，還能促進血清素與褪黑激素的合成，幫助放鬆與舒緩壓力。

維他命 營養師

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