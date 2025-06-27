周末桃園以南午後有雨 賈新興：下周一起留意異常高溫

近期有無颱風生成機會？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，關注周日後，菲律賓東方外海一帶，熱帶系統發展的機率及其後續移動趨勢。要注意的是，3天前的颱風路徑預報誤差約200公里左右。

賈新興表示，明天至周日，午後桃園以南及宜花東山區有局部短暫陣雨；下周一至7月7日太平洋高壓偏強，留意異常高溫。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天至周日，午後桃園以南及宜花東山區有局部短暫陣雨。下周一至7月7日，太平洋高壓偏強；其中，下周一至下周三，於每天深夜至隔天清晨，台東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周一至下周六，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨；其中，下周六清晨，彰化至臺南有零星短暫雨。7月6日清晨，彰化以南有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。