角度難喬無法愛愛 陰莖彎曲1招恢復正常性生活

33歲已婚趙姓男子行房時常覺不適，原來他陰莖左彎，因為角度難「喬」，妻子多次抱怨越來越難配合，趙男也因自信心受創而產生心理壓力，就醫後被診斷為「後天性陰莖彎曲」，手術矯正後，性生活品質明顯改善，醫師提醒，陰莖彎曲若超過30度，應及早接受手術治療。

高雄阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹指出，陰莖彎曲常見成因有兩種，一為先天性結構異常，另一則為後天因反覆外力創傷導致組織損傷與疤痕形成，趙男屬於後者，性行為中過度彎曲或撞擊，造成傷口未癒合，反覆再度創傷，進而纖維化、局部疤痕，影響勃起時對稱性，以致陰莖逐漸往一側傾斜。

李宗熹解釋，陰莖由左右兩側的海綿體與一條尿道海綿體組成，勃起時需三者充血對稱，一旦因外傷造成一側纖維硬化、失去彈性，另一側繼續伸展就會產生彎曲，若角度超過30度、導致性交疼痛、插入困難、自卑焦慮或親密障礙，屬於治療適應症。

「早期輕度彎曲不影響性行為，但若角度惡化，就會引發疼痛感。」李宗熹說，趙男彎曲角度已達40度，不僅影響功能，也衍生夫妻間行房壓力。

醫療團隊施以陰莖彎曲矯正手術，在陰莖海綿體外層白膜進行摺疊縫合，將過長的一側白膜縮短，恢復陰莖筆直形態，術後一周回診傷口癒合良好，一個月後「開機」，性生活品質明顯改善。

另李宗熹提醒，許多男性為了展現雄風，會選擇陰莖植珠、亦即俗稱「入珠」，但入珠無助性功能提升，反而可能提高癌變風險，應審慎評估。