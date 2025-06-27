北市動物園瀕危斑哥羚羊剩5母恐「斷香火」 休士頓直送公羊、11月亮相

台北市立動物園目前僅存5隻母性斑哥羚羊，面臨「斷香火」問題，正逢台北與休士頓締結姊妹市64周年，休士頓動物園今天宣布，贈1隻公斑哥羚羊Harris予台北市立動物園，預計今年10月從休士頓運送、11月公開亮相；長榮航空總經理孫嘉明則說，適逢長榮航空桃園至休士頓航線開航10周年，因此將無償協助運送。

長榮航空與休士頓旅遊局於美國休士頓當地時間6月26日上午10時，在休士頓動物園舉辦「長榮航空飛航休士頓10周年慶祝記者會」，會中休士頓動物園代表宣布，將贈送台北市立動物園1隻公斑哥羚羊。

長榮航空表示，選在休士頓動物園舉辦周年活動，是因休士頓動物園致贈珍貴的雄性Bongo大羚羊予台北市立動物園，為此，長榮航空總經理孫嘉明、休士頓動物園副園長Kevin Hodge共同簽訂合作備忘錄（MOU），並宣布長榮航空贊助及擔任專業運送的任務，確保其安全舒適地抵達台灣新家；孫嘉明說，長榮航空桃園至休士頓航線開航10周年，因此將無償協助運送。

休士頓動物園副園長Kevin Hodge會後接受聯訪時表示，休士頓動物園於2022年滿開園100周年，占地面積逾55公頃，擁有約500種、4750隻動物，園內植栽如樟樹都是100年以前種植。

休士頓動物園每年有200萬人次造訪，明星動物包含科摩多龍、紅毛猩猩、金剛猩猩、斑哥羚羊，此外，本土動物也很重要，包含休士頓蟾蜍及海龜，可以在繁殖中心孕育再重新回到野外，凸顯動物園並不只是圈養，還能夠與野外計畫結合。

Kevin Hodge說，休士頓動物園不是以數量作為取勝的唯一指標，而是去年通過北美動物園暨水族館協會（AZA），過去僅7個動物園評比全A通過，休士頓就是其中之一。

對於這次贈送Harris的合作，Kevin Hodge說，Harris剛在6月24日過生日，今年剛滿2歲，對台北來說是新的血緣，雖然只有2歲，但到台北後希望不久的將來可以繁殖出它的後代。

斑哥羚羊為極度瀕危物種，野生族群量不到100隻，凸顯圈養環境中，如何維持且增加它們的數量至關重要，對於此次合作有很深的期待；Harris先前尚未接觸過母的斑哥羚羊，Kevin Hodge笑說，「希望它到台北可以好好工作」。

台北市立動物園代理副園長兼發言人曹先紹說，目前台北市立動物僅剩5隻母性斑哥羚羊，年齡有2歲、5歲、9歲，繁殖能力成功機率較大，其餘10多歲的羚羊雖也能繁殖，但機率較不高；正逢台北與休士頓締結姊妹市64周年，因此休士頓動物園贈送北市動物園1隻公的斑哥羚羊，即時止血，盼解決「斷香火」問題。

針對運送Harris過程的擔憂，曹先紹表示，最重要的就是天候的控制，目前不管是休士頓還是台灣都非常熱，等氣候涼爽一點，約10月時開始運送，但為關注Harris的情況，除了kevin之外，休士頓動物園草食動物區館長John也會陪同Harris一起到台北。

曹先紹表示，將用貨機運送Harris抵台，屆時會先從休士頓運送到達拉斯，再從達拉斯直飛到台北，到桃園機場後，台北動物園有比較多的經驗，也有自己的檢疫設施，因此就會開始接手來照顧。