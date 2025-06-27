年破260萬人次 長榮航空飛航休士頓10周年 載客率達9成

長榮航空桃園-休士頓航線，今年邁入開航10周年，載客率長年保持9成。長榮航空與休士頓旅遊局在休士頓動物園舉辦記者會，休士頓市副市長Martha Castex-Tatum親頒「市長文告」（Proclamation），訂定今天為「休士頓的長榮航空日」；另駐休士頓台北經濟文化辦事處說，台灣與德州的貿易額去年達到111億美元，代表過去10年雙方經濟交流快速攀升，翻了10至15倍。

長榮航空與休士頓旅遊局，今天休士頓當地時間上午10時，在休士頓動物園盛大舉辦「長榮航空飛航休士頓10周年慶祝記者會」。

休士頓旅遊局（Houston First）總裁Michael Heckman表示，今年是長榮航空飛航休士頓10周年，10年來，在雙方的努力下，造訪休士頓的遊客每年已突破260萬人次。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空是台灣唯一１家飛航休士頓的航空公司，為連結兩地最重要的空中橋梁，開航初期即與休士頓旅遊局簽訂合作備忘錄，共同投入資源、開發旅遊市場。

孫嘉明表示，過去10年來，從過去的每周3班，增至現今的每周7班，透過長榮航空綿密的航網，旅客也可從台北轉往亞洲各大城市，休士頓航線的載客率常年都保持在9成，這是非常不容易的好成績。

Martha Castex-Tatum表示，感謝長榮航空在過去10年中，透過往返休士頓和台北的每日直飛航班，為休士頓的發展和經濟實力做出了足以自豪的貢獻。長榮航空的服務提升了休士頓在國際門戶的地位和聲譽，並促進當地的經貿和旅遊產業發展，以及台灣和其他亞洲地區文化和商業交流的機會，今天在此祝賀長榮航空達成重要的里程碑。

其中，Martha Castex-Tatum親自頒發「市長文告」，訂定今天為「休士頓的長榮航空日」，由孫嘉明代表接下此榮耀，此為休士頓官方給予民間企業的最高認證；孫嘉明則回贈長榮航空波音777-300ER飛機模型。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳說，2015台灣與休士頓的貿易額約11億美元，去年達到111億美元，代表過去10年雙方經濟交流快速攀升，翻了10至15倍。早期較多是農產品，近10年逐漸轉換為電子產品、電腦及零組件，石油也是其中重要的一部分。

蕭伊芳表示，由於美國總統川普關稅政策，過去2年很多電子廠逐漸跑來德州，或是從德墨邊境移到市中心，最近一年多可以看到很多電子廠移入休士頓，像是鴻海投資擴大、英業達也搬過來，因此可以期待有更多台灣企業進來。

至於川普關稅政策是否影響雙方經貿成長幅度？蕭伊芳說，無論遇到任何政策調整，一向都是盡快調整腳步往前走。